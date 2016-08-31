Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Вакансии фармкомпанийВакансии

31.08.2016

КЦ "Выбор" Специалист отдела обеспечения качества

31.08.2016

КЦ "Выбор" Менеджер по продажам лабораторного оборудования

31.08.2016

КЦ "Выбор" Химик-аналитик ОКК

Все вакансии




Поиск лекарств


 Главная / Новости медицины и фармации

27.12.2016 15:30

Российские компании договорились с Kedrion Biopharma о производстве препаратов плазмы крови

Компании «Нацимбио», «Фармстандарт» и Kedrion Biopharma заключили соглашение о развитии совместной программы по производству в России лекарственных препаратов на основе плазмы крови человека. Об этом говорится в официальном пресс-релизе, поступившем в распоряжение Remedium.

В рамках подписанного меморандума будет осуществлен трансфер технологии фракционирования и очистки от итальянского партнера для запуска недостроенного кировского завода, специализирующегося на производстве лекарственных препаратов, получаемых из плазмы крови человека. Данный завод передается «Ростеху» в соответствии с распоряжением правительства РФ.

После запуска производственной площадки будет полностью обеспечена потребность российского здравоохранения в альбумине, иммуноглобулине и в факторах свертывания крови VIII и IX. Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов подчеркнул, что кировский завод устранит зависимость России от импорта препаратов плазмы крови.

Ключевые слова: Нацимбио, Фармстандарт, Kedrion Biopharma, импортозамещение


Последние новости

27.12.2016 15:30

Российские компании договорились с Kedrion Biopharma о производстве препаратов плазмы крови

«Нацимбио», «Фармстандарт» подписали с итальянской Kedrion Biopharma соглашение о развитии совместной программы по производству в России лекарственных препаратов на основе плазмы крови человека. Были достигнуты договоренности по трансферу технологии фракционирования и очистки для запуска недостроенного кировского завода.

27.12.2016 14:05

Росздравнадзор привлек МВД к выявлению точек реализации препаратов для медикаментозного аборта

Росздравнадзор попросил МВД найти компании, реализующие в сети Интернет препараты для искусственного прерывания беременности. У самого Росздравнадзора нет полномочий на проведение каких-либо действий в отношении компаний, торгующих лекарствами в сети Интернет.

27.12.2016 13:15

С начала года в РФ произведено лекарственных препаратов на 285 млрд рублей

Аналитики подсчитали, что динамика к аналогичному периоду прошлого года составила 24% при расчетах в рублях. Натуральный объем производства достиг уровня 3,9 млрд упаковок, при этом к прошлому году зафиксирован прирост на уровне 8,4%.

27.12.2016 11:53

Длительное использование НПВС может привести к потере слуха

Прием НПВС и парацетамола на протяжении более 6 лет связан с повышением риска потери слуха на 10%, свидетельствуют результаты исследования. При этом не было выявлено статистически значимой зависимости между регулярным применением аспирина и потерей слуха.

27.12.2016 10:31

На выплаты врачам по программе «Земский доктор» направлено 3,2 млрд рублей

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении из ФОМС 3,2 млрд рублей на финансирование программы «Земский доктор». Данные средства позволят трудоустроить около 5 тыс. врачей в медицинские учреждения сельских населенных пунктов, рабочих поселков и поселков городского типа.

Мероприятия

     2016
Пред. год | След. год

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1


Подписка

ONLINE

Подписка

Реклама



Для смартфона

Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакции!!

Дизайн сайта @pixeljacks