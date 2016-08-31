Российские компании договорились с Kedrion Biopharma о производстве препаратов плазмы крови

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Главная / Новости медицины и фармации
27.12.2016 15:30
Российские компании договорились с Kedrion Biopharma о производстве препаратов плазмы кровиКомпании «Нацимбио», «Фармстандарт» и Kedrion Biopharma заключили соглашение о развитии совместной программы по производству в России лекарственных препаратов на основе плазмы крови человека. Об этом говорится в официальном пресс-релизе, поступившем в распоряжение Remedium.
В рамках подписанного меморандума будет осуществлен трансфер технологии фракционирования и очистки от итальянского партнера для запуска недостроенного кировского завода, специализирующегося на производстве лекарственных препаратов, получаемых из плазмы крови человека. Данный завод передается «Ростеху» в соответствии с распоряжением правительства РФ.
После запуска производственной площадки будет полностью обеспечена потребность российского здравоохранения в альбумине, иммуноглобулине и в факторах свертывания крови VIII и IX. Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов подчеркнул, что кировский завод устранит зависимость России от импорта препаратов плазмы крови.
Ключевые слова: Нацимбио, Фармстандарт, Kedrion Biopharma, импортозамещение
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