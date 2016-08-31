Российские компании договорились с Kedrion Biopharma о производстве препаратов плазмы крови Компании «Нацимбио», «Фармстандарт» и Kedrion Biopharma заключили соглашение о развитии совместной программы по производству в России лекарственных препаратов на основе плазмы крови человека. Об этом говорится в официальном пресс-релизе, поступившем в распоряжение Remedium.



В рамках подписанного меморандума будет осуществлен трансфер технологии фракционирования и очистки от итальянского партнера для запуска недостроенного кировского завода, специализирующегося на производстве лекарственных препаратов, получаемых из плазмы крови человека. Данный завод передается «Ростеху» в соответствии с распоряжением правительства РФ.



После запуска производственной площадки будет полностью обеспечена потребность российского здравоохранения в альбумине, иммуноглобулине и в факторах свертывания крови VIII и IX. Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов подчеркнул, что кировский завод устранит зависимость России от импорта препаратов плазмы крови.



Ключевые слова: Фармстандарт, Kedrion Biopharma, импортозамещение Компании «Нацимбио», «Фармстандарт» и Kedrion Biopharma заключили соглашение о развитии совместной программы по производству в России лекарственных препаратов на основе плазмы крови человека. Об этом говорится в официальном пресс-релизе, поступившем в распоряжение Remedium.В рамках подписанного меморандума будет осуществлен трансфер технологии фракционирования и очистки от итальянского партнера для запуска недостроенного кировского завода, специализирующегося на производстве лекарственных препаратов, получаемых из плазмы крови человека. Данный завод передается «Ростеху» в соответствии с распоряжением правительства РФ.После запуска производственной площадки будет полностью обеспечена потребность российского здравоохранения в альбумине, иммуноглобулине и в факторах свертывания крови VIII и IX. Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов подчеркнул, что кировский завод устранит зависимость России от импорта препаратов плазмы крови.Ключевые слова: Нацимбио









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Российские компании договорились с Kedrion Biopharma о производстве препаратов плазмы крови

«Нацимбио», «Фармстандарт» подписали с итальянской Kedrion Biopharma соглашение о развитии совместной программы по производству в России лекарственных препаратов на основе плазмы крови человека. Были достигнуты договоренности по трансферу технологии фракционирования и очистки для запуска недостроенного кировского завода.

Росздравнадзор привлек МВД к выявлению точек реализации препаратов для медикаментозного аборта Росздравнадзор попросил МВД найти компании, реализующие в сети Интернет препараты для искусственного прерывания беременности. У самого Росздравнадзора нет полномочий на проведение каких-либо действий в отношении компаний, торгующих лекарствами в сети Интернет.

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