Росздравнадзор привлек МВД к выявлению точек реализации препаратов для медикаментозного аборта

27.12.2016 14:05
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
31.08.2016
КЦ "Выбор" Химик-аналитик ОКК
Поиск лекарств
|
Главная / Новости медицины и фармации
27.12.2016 14:05
Росздравнадзор привлек МВД к выявлению точек реализации препаратов для медикаментозного абортаРосздравнадзор обратился в МВД с просьбой выявить компании, которые продают в сети Интернет препараты для искусственного прерывания беременности, так как самостоятельно ведомство не может пресечь распространение данных средств, сообщает РБК.
Помимо полиции Росздравнадзор привлек Роспотребнадзор к регулированию розничной продажи препаратов для медикаментозных абортов. У самого Росздравнадзора нет полномочий на проведение каких-либо действий в отношении компаний, торгующих лекарствами в сети Интернет, указано в сообщении Росздравнадзора, которое есть в распоряжении РБК. В ведомстве отмечают, что сейчас подобные средства можно беспрепятственно приобрести на нескольких сайтах.
В Росздравнадзоре подчеркивают, что средства для медикаментозного прерывания беременности не должны свободно продаваться в аптеках и в Интернет. Данные препараты предназначены для применения под наблюдением врача и могут поставляться только в медицинские учреждения, имеющие лицензию на проведение абортов. В частности, речь идет о препаратах для абортов на ранних сроках беременности (около месяца) на основе действующих веществ мифепристон и мизопростол. Как правило, они применяются в комплексе.
Бесконтрольное применение средств для медикаментозного прерывания беременности может привести к неполному отторжению плода и, как следствие, к кровотечению, угрожающему жизни. «Можно не рассчитать дозу, можно не понять, что характер кровотечения уже не соответствует норме. В итоге самостоятельный аборт может закончиться летальным исходом», — указала главный внештатный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава Елена Уварова.
В конце 2016 года Росздравнадзор направил запрос производителям препаратов на основе мифепристона и мизопростола для получения информации о количестве реализованных упаковок и каналах продаж, рассказал РБК замгендиректора фармкомпании STADA CIS, производящей и мифепристон, и мизопристол, Иван Глушков. По данным компании, ее продажи мифепристона за первые девять месяцев 2016 года составили около 275 млн рублей, все 100% препарата были доставлены в лечебные учреждения.
Самостоятельно Росздравнадзор займется проверкой мест розничной реализации данных средств. Служба дала указание своим территориальным управлениям провести внеплановые проверки аптек, в которые могли поступать мифепристон и мизопростол.
Если фармточка будет поймана на продаже препаратов, предназначенных для применения в больницах, ей грозит штраф от 30 тыс. до 500 тыс. рублей или приостановка лицензии на 90 суток, по истечении которых ей еще предстоит доказать, что она исправила нарушения.
Ключевые слова: Росздравнадзор, МВД, медикаментозный аборт
Последние новости
|
Мероприятия
Подписка
Подписка
Реклама
Для смартфона
Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.