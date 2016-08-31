Росздравнадзор привлек МВД к выявлению точек реализации препаратов для медикаментозного аборта Росздравнадзор обратился в МВД с просьбой выявить компании, которые продают в сети Интернет препараты для искусственного прерывания беременности, так как самостоятельно ведомство не может пресечь распространение данных средств, сообщает



Помимо полиции Росздравнадзор привлек Роспотребнадзор к регулированию розничной продажи препаратов для медикаментозных абортов. У самого Росздравнадзора нет полномочий на проведение каких-либо действий в отношении компаний, торгующих лекарствами в сети Интернет, указано в сообщении Росздравнадзора, которое есть в распоряжении РБК. В ведомстве отмечают, что сейчас подобные средства можно беспрепятственно приобрести на нескольких сайтах.



В Росздравнадзоре подчеркивают, что средства для медикаментозного прерывания беременности не должны свободно продаваться в аптеках и в Интернет. Данные препараты предназначены для применения под наблюдением врача и могут поставляться только в медицинские учреждения, имеющие лицензию на проведение абортов. В частности, речь идет о препаратах для абортов на ранних сроках беременности (около месяца) на основе действующих веществ мифепристон и мизопростол. Как правило, они применяются в комплексе.



Бесконтрольное применение средств для медикаментозного прерывания беременности может привести к неполному отторжению плода и, как следствие, к кровотечению, угрожающему жизни. «Можно не рассчитать дозу, можно не понять, что характер кровотечения уже не соответствует норме. В итоге самостоятельный аборт может закончиться летальным исходом», — указала главный внештатный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава Елена Уварова.



В конце 2016 года Росздравнадзор направил запрос производителям препаратов на основе мифепристона и мизопростола для получения информации о количестве реализованных упаковок и каналах продаж, рассказал РБК замгендиректора фармкомпании STADA CIS, производящей и мифепристон, и мизопристол, Иван Глушков. По данным компании, ее продажи мифепристона за первые девять месяцев 2016 года составили около 275 млн рублей, все 100% препарата были доставлены в лечебные учреждения.



Самостоятельно Росздравнадзор займется проверкой мест розничной реализации данных средств. Служба дала указание своим территориальным управлениям провести внеплановые проверки аптек, в которые могли поступать мифепристон и мизопростол.

Если фармточка будет поймана на продаже препаратов, предназначенных для применения в больницах, ей грозит штраф от 30 тыс. до 500 тыс. рублей или приостановка лицензии на 90 суток, по истечении которых ей еще предстоит доказать, что она исправила нарушения.



Ключевые слова: МВД, медикаментозный аборт Росздравнадзор обратился в МВД с просьбой выявить компании, которые продают в сети Интернет препараты для искусственного прерывания беременности, так как самостоятельно ведомство не может пресечь распространение данных средств, сообщает РБК Помимо полиции Росздравнадзор привлек Роспотребнадзор к регулированию розничной продажи препаратов для медикаментозных абортов. У самого Росздравнадзора нет полномочий на проведение каких-либо действий в отношении компаний, торгующих лекарствами в сети Интернет, указано в сообщении Росздравнадзора, которое есть в распоряжении РБК. В ведомстве отмечают, что сейчас подобные средства можно беспрепятственно приобрести на нескольких сайтах.В Росздравнадзоре подчеркивают, что средства для медикаментозного прерывания беременности не должны свободно продаваться в аптеках и в Интернет. Данные препараты предназначены для применения под наблюдением врача и могут поставляться только в медицинские учреждения, имеющие лицензию на проведение абортов. В частности, речь идет о препаратах для абортов на ранних сроках беременности (около месяца) на основе действующих веществ мифепристон и мизопростол. Как правило, они применяются в комплексе.Бесконтрольное применение средств для медикаментозного прерывания беременности может привести к неполному отторжению плода и, как следствие, к кровотечению, угрожающему жизни. «Можно не рассчитать дозу, можно не понять, что характер кровотечения уже не соответствует норме. В итоге самостоятельный аборт может закончиться летальным исходом», — указала главный внештатный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава Елена Уварова.В конце 2016 года Росздравнадзор направил запрос производителям препаратов на основе мифепристона и мизопростола для получения информации о количестве реализованных упаковок и каналах продаж, рассказал РБК замгендиректора фармкомпании STADA CIS, производящей и мифепристон, и мизопристол, Иван Глушков. По данным компании, ее продажи мифепристона за первые девять месяцев 2016 года составили около 275 млн рублей, все 100% препарата были доставлены в лечебные учреждения.Самостоятельно Росздравнадзор займется проверкой мест розничной реализации данных средств. Служба дала указание своим территориальным управлениям провести внеплановые проверки аптек, в которые могли поступать мифепристон и мизопростол.Если фармточка будет поймана на продаже препаратов, предназначенных для применения в больницах, ей грозит штраф от 30 тыс. до 500 тыс. рублей или приостановка лицензии на 90 суток, по истечении которых ей еще предстоит доказать, что она исправила нарушения.Ключевые слова: Росздравнадзор









Последние новости



Росздравнадзор привлек МВД к выявлению точек реализации препаратов для медикаментозного аборта Росздравнадзор попросил МВД найти компании, реализующие в сети Интернет препараты для искусственного прерывания беременности. У самого Росздравнадзора нет полномочий на проведение каких-либо действий в отношении компаний, торгующих лекарствами в сети Интернет.

С начала года в РФ произведено лекарственных препаратов на 285 млрд рублей

Аналитики подсчитали, что динамика к аналогичному периоду прошлого года составила 24% при расчетах в рублях. Натуральный объем производства достиг уровня 3,9 млрд упаковок, при этом к прошлому году зафиксирован прирост на уровне 8,4%.

Длительное использование НПВС может привести к потере слуха

Прием НПВС и парацетамола на протяжении более 6 лет связан с повышением риска потери слуха на 10%, свидетельствуют результаты исследования. При этом не было выявлено статистически значимой зависимости между регулярным применением аспирина и потерей слуха.

На выплаты врачам по программе «Земский доктор» направлено 3,2 млрд рублей

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении из ФОМС 3,2 млрд рублей на финансирование программы «Земский доктор». Данные средства позволят трудоустроить около 5 тыс. врачей в медицинские учреждения сельских населенных пунктов, рабочих поселков и поселков городского типа.