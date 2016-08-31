С начала года в РФ произведено лекарственных препаратов на 285 млрд рублей Объем внутрироссийского производства лекарственных препаратов за январь-ноябрь 2016 года вырос на 31 млрд долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 285 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные RNC Pharma, поступившие в редакцию Remedium.



Аналитики подсчитали, что динамика к аналогичному периоду прошлого года составила 24% при расчетах в рублях. Натуральный объем производства достиг уровня 3,9 млрд упаковок, при этом к прошлому году зафиксирован прирост на уровне 8,4%.



«Ноябрь характеризовался довольно выраженным всплеском активности производственных компаний. По сравнению с октябрем натуральный объем производимой продукции вырос на 3%», - отмечают в RNC Pharma.



Однако фармпроизводители в основном отгружали более дешевые препараты, чем месяцем ранее – прирост денежного объема произведенной в ноябре продукции оказался отрицательным -7%. При этом долгосрочная динамика отгрузок (ноябрь 2016 к ноябрю 2015) при расчете в рублях достигла 29%.



Что касается импортных поставок как за ноябрь, так и суммарно за первые 11 месяцев текущего года оказалась существенно скромнее. В ноябре импортеры показали прирост рублевого объема поставок готовых лекарственных препаратов и in-bulk на уровне 12%.



Ключевые слова: Объем внутрироссийского производства лекарственных препаратов за январь-ноябрь 2016 года вырос на 31 млрд долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 285 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные RNC Pharma, поступившие в редакцию Remedium.Аналитики подсчитали, что динамика к аналогичному периоду прошлого года составила 24% при расчетах в рублях. Натуральный объем производства достиг уровня 3,9 млрд упаковок, при этом к прошлому году зафиксирован прирост на уровне 8,4%.«Ноябрь характеризовался довольно выраженным всплеском активности производственных компаний. По сравнению с октябрем натуральный объем производимой продукции вырос на 3%», - отмечают в RNC Pharma.Однако фармпроизводители в основном отгружали более дешевые препараты, чем месяцем ранее – прирост денежного объема произведенной в ноябре продукции оказался отрицательным -7%. При этом долгосрочная динамика отгрузок (ноябрь 2016 к ноябрю 2015) при расчете в рублях достигла 29%.Что касается импортных поставок как за ноябрь, так и суммарно за первые 11 месяцев текущего года оказалась существенно скромнее. В ноябре импортеры показали прирост рублевого объема поставок готовых лекарственных препаратов и in-bulk на уровне 12%.Ключевые слова: RNC Pharma









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С начала года в РФ произведено лекарственных препаратов на 285 млрд рублей

Аналитики подсчитали, что динамика к аналогичному периоду прошлого года составила 24% при расчетах в рублях. Натуральный объем производства достиг уровня 3,9 млрд упаковок, при этом к прошлому году зафиксирован прирост на уровне 8,4%.

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