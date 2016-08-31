Длительное использование НПВС может привести к потере слуха Прием нестероидных противовоспалительных средств (НПВС) и парацетамола на протяжении более 6 лет приводит к повышенному риске потери слуха, свидетельствуют результаты работы, опубликованные в



Авторы работы отметили, что уже давно известно о связи повышенного риска потери слуха с частым применением безрецептурных обезболивающих лекарств. Однако до настоящего времени не была установлена связь между продолжительностью использования анальгетиков и проблемами со слухом.



Данные для исследования были взяты из крупного когортного исследования здоровья медицинских сестер (Nurses’ Health Study), в котором принимали участие 55 850 тыс. женщин. Ученые изучили информацию по применению обезболивающих препаратов и обращениям пациенток с жалобами на потерю слуха.



Было определено, что пациентки, принимавших НПВС минимум 2 раза в неделю не менее 6 лет, на 10% чаще обращались с жалобами на снижение остроты слуха, чем женщины, регулярно принимавшие данные препараты менее одного года.



Среди пациенток, использовавших парацетамол более 6 лет, риск нарушений слуха возрастал на 9%. При этом не было выявлено статистически значимой зависимости между регулярным применением аспирина и потерей слуха.



Ключевые слова: исследования Прием нестероидных противовоспалительных средств (НПВС) и парацетамола на протяжении более 6 лет приводит к повышенному риске потери слуха, свидетельствуют результаты работы, опубликованные в American Journal of Epidemiology Авторы работы отметили, что уже давно известно о связи повышенного риска потери слуха с частым применением безрецептурных обезболивающих лекарств. Однако до настоящего времени не была установлена связь между продолжительностью использования анальгетиков и проблемами со слухом.Данные для исследования были взяты из крупного когортного исследования здоровья медицинских сестер (Nurses’ Health Study), в котором принимали участие 55 850 тыс. женщин. Ученые изучили информацию по применению обезболивающих препаратов и обращениям пациенток с жалобами на потерю слуха.Было определено, что пациентки, принимавших НПВС минимум 2 раза в неделю не менее 6 лет, на 10% чаще обращались с жалобами на снижение остроты слуха, чем женщины, регулярно принимавшие данные препараты менее одного года.Среди пациенток, использовавших парацетамол более 6 лет, риск нарушений слуха возрастал на 9%. При этом не было выявлено статистически значимой зависимости между регулярным применением аспирина и потерей слуха.Ключевые слова: НПВС









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Длительное использование НПВС может привести к потере слуха

Прием НПВС и парацетамола на протяжении более 6 лет связан с повышением риска потери слуха на 10%, свидетельствуют результаты исследования. При этом не было выявлено статистически значимой зависимости между регулярным применением аспирина и потерей слуха.

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