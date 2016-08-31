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 Главная / Новости медицины и фармации

27.12.2016 10:31

На выплаты врачам по программе «Земский доктор» направлено 3,2 млрд рублей

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о направлении из бюджета ФОМС в бюджеты территориальных фондов ОМС 3,2 млрд рублей на финансирование программы «Земский доктор».

На сайте кабинета министров отмечается, что 3,2 млрд рублей позволит трудоустроить около 5 тыс. врачей в медицинские учреждения сельских населенных пунктов, рабочих поселков и поселков городского типа. Средства будут предоставлены на основе заявок региональных властей.

В соответствии с Федеральным законом №326-ФЗ  (статья 51) в 2017 году будут производиться единовременные компенсационные выплаты (в размере 1 млн рублей на одного специалиста) медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим в 2016 и 2017 годах на работу в сельский населенный.

Такие выплаты финансируются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых территориальному фонду ОМС из бюджета ФОМС, и средств регионов в соотношении соответственно 60% и 40%.

Ключевые слова: земский доктор, Дмитрий Медведев


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