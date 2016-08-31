На выплаты врачам по программе «Земский доктор» направлено 3,2 млрд рублей Премьер-министр Дмитрий Медведев



На сайте кабинета министров отмечается, что 3,2 млрд рублей позволит трудоустроить около 5 тыс. врачей в медицинские учреждения сельских населенных пунктов, рабочих поселков и поселков городского типа. Средства будут предоставлены на основе заявок региональных властей.



В соответствии с Федеральным законом №326-ФЗ (статья 51) в 2017 году будут производиться единовременные компенсационные выплаты (в размере 1 млн рублей на одного специалиста) медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим в 2016 и 2017 годах на работу в сельский населенный.



Такие выплаты финансируются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых территориальному фонду ОМС из бюджета ФОМС, и средств регионов в соотношении соответственно 60% и 40%.



Ключевые слова: Дмитрий Медведев Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о направлении из бюджета ФОМС в бюджеты территориальных фондов ОМС 3,2 млрд рублей на финансирование программы «Земский доктор».На сайте кабинета министров отмечается, что 3,2 млрд рублей позволит трудоустроить около 5 тыс. врачей в медицинские учреждения сельских населенных пунктов, рабочих поселков и поселков городского типа. Средства будут предоставлены на основе заявок региональных властей.В соответствии с Федеральным законом №326-ФЗ (статья 51) в 2017 году будут производиться единовременные компенсационные выплаты (в размере 1 млн рублей на одного специалиста) медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим в 2016 и 2017 годах на работу в сельский населенный.Такие выплаты финансируются за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых территориальному фонду ОМС из бюджета ФОМС, и средств регионов в соотношении соответственно 60% и 40%.Ключевые слова: земский доктор









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На выплаты врачам по программе «Земский доктор» направлено 3,2 млрд рублей

Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении из ФОМС 3,2 млрд рублей на финансирование программы «Земский доктор». Данные средства позволят трудоустроить около 5 тыс. врачей в медицинские учреждения сельских населенных пунктов, рабочих поселков и поселков городского типа.

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