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 Главная / Новости медицины и фармации

26.12.2016 19:12

В марте состоится конгресс «Развитие фармакоэкономики и фармакоэпидемиологии в РФ» - «Фармакоэкономика 2017»

27-28 марта 2017 года в Екатеринбурге состоится XI Национальный конгресс с международным участием  «Развитие фармакоэкономики и фармакоэпидемиологии в Российской Федерации» - «Фармакоэкономика 2017»

Организатор: Московское фармацевтическое общество. Конгресс оператор «Конгресс сервис»

ПРОГРАММА КОНГРЕССА

Пленарное заседание
Комплексная оценка инновационных технологий здравоохранения при включении в систему государственного финансирования
- Обеспечение доступности медицинской и лекарственной помощи в Свердловской области
- Экономические проблемы российского здравоохранения
- Ключевые факторы доступности лекарственных средств или «экономить нельзя инвестировать»
- Инвестиционные программы в фармацевтической отрасли
- Практические результаты внедрения программы «риск-шеринг»

Специализированные сессии
- Фармакоэкономика сахарного диабета
- Фармакоэкономика в онкологии
- Фармакоэкономика в кардиологии
- Фармакоэкономика бронхиальной астмы
- Использование результатов фармакоэкономического анализа на уровне ЛПУ (для главных врачей)
- Фармакоэкономика в онкогематологии
- Специализированые сессии по нозологиям (в офтальмологии, ревматологии, рассеянном склерозе, псориазе, экстракорпоральном оплодотворении и др.)

Панельные дискуссии
- Фармакоэкономика хронических вирусных гепатитов
- Как найти точки соприкосновения в финансировании инноваций? (дискуссия администраторов здравоохранения и представителей фармацевтической отрасли)

Круглый стол
- Фармакоэкономика в онкогематологии

Образовательные семинары – «Лекция в рабочий полдень»
- Основы фармакоэкономического анализа для практического врача
- Фармакоэкономическое моделирование: возможности получения данных на уровне региона и страны в целом

Подведение итогов Конкурса молодых исследователей по фармакоэкономике на лучшую научную работу 2017 года, присланную на XI национальный Конгресс с международным участием «Развитие фармакоэкономики и фармакоэпидемиологии в Российской Федерации»

Первая премия – публикация полной научной статьи с переводом на английский язык в журнале «Фармакоэкономика: теория и практика» в 2017 году с размещением на сайте журнала www.pharmacoeconom.com
Вторая премия – бесплатная аккредитация с публикацией тезисов на следующий XII конгресс «Развитие фармакоэкономики и фармакоэпидемиологии» в 2018 году
Третья премия – бесплатная подписка на 2017 год на печатный вариант журнала «Фармакоэкономика: теория и практика» по каталогу «Почта России», подписной индекс 92646

Данный Конгресс является уникальным специализированным мероприятием с участием ведущих отечественных и зарубежных специалистов. Это практическая площадка для обмена мнениями профессионалов в области фармакоэкономики и организаторов здравоохранения по практическому использованию полученных результатов последних фармакоэкономических исследований с выбором оптимальной стратегии финансирования

Ключевые слова: анонс


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