В марте состоится конгресс «Развитие фармакоэкономики и фармакоэпидемиологии в РФ» - «Фармакоэкономика 2017» 27-28 марта 2017 года в Екатеринбурге состоится XI Национальный конгресс с международным участием «Развитие фармакоэкономики и фармакоэпидемиологии в Российской Федерации» - «Фармакоэкономика 2017»



Организатор: Московское фармацевтическое общество. Конгресс оператор «Конгресс сервис»



ПРОГРАММА КОНГРЕССА



Пленарное заседание

Комплексная оценка инновационных технологий здравоохранения при включении в систему государственного финансирования

- Обеспечение доступности медицинской и лекарственной помощи в Свердловской области

- Экономические проблемы российского здравоохранения

- Ключевые факторы доступности лекарственных средств или «экономить нельзя инвестировать»

- Инвестиционные программы в фармацевтической отрасли

- Практические результаты внедрения программы «риск-шеринг»



Специализированные сессии

- Фармакоэкономика сахарного диабета

- Фармакоэкономика в онкологии

- Фармакоэкономика в кардиологии

- Фармакоэкономика бронхиальной астмы

- Использование результатов фармакоэкономического анализа на уровне ЛПУ (для главных врачей)

- Фармакоэкономика в онкогематологии

- Специализированые сессии по нозологиям (в офтальмологии, ревматологии, рассеянном склерозе, псориазе, экстракорпоральном оплодотворении и др.)



Панельные дискуссии

- Фармакоэкономика хронических вирусных гепатитов

- Как найти точки соприкосновения в финансировании инноваций? (дискуссия администраторов здравоохранения и представителей фармацевтической отрасли)



Круглый стол

- Фармакоэкономика в онкогематологии



Образовательные семинары – «Лекция в рабочий полдень»

- Основы фармакоэкономического анализа для практического врача

- Фармакоэкономическое моделирование: возможности получения данных на уровне региона и страны в целом



Подведение итогов Конкурса молодых исследователей по фармакоэкономике на лучшую научную работу 2017 года, присланную на XI национальный Конгресс с международным участием «Развитие фармакоэкономики и фармакоэпидемиологии в Российской Федерации»



Первая премия – публикация полной научной статьи с переводом на английский язык в журнале «Фармакоэкономика: теория и практика» в 2017 году с размещением на сайте журнала

Вторая премия – бесплатная аккредитация с публикацией тезисов на следующий XII конгресс «Развитие фармакоэкономики и фармакоэпидемиологии» в 2018 году

Третья премия – бесплатная подписка на 2017 год на печатный вариант журнала «Фармакоэкономика: теория и практика» по каталогу «Почта России», подписной индекс 92646



Данный Конгресс является уникальным специализированным мероприятием с участием ведущих отечественных и зарубежных специалистов. Это практическая площадка для обмена мнениями профессионалов в области фармакоэкономики и организаторов здравоохранения по практическому использованию полученных результатов последних фармакоэкономических исследований с выбором оптимальной стратегии финансирования



Ключевые слова: 27-28 марта 2017 года в Екатеринбурге состоится XI Национальный конгресс с международным участием «Развитие фармакоэкономики и фармакоэпидемиологии в Российской Федерации» - «Фармакоэкономика 2017»Организатор: Московское фармацевтическое общество. Конгресс оператор «Конгресс сервис»- Обеспечение доступности медицинской и лекарственной помощи в Свердловской области- Экономические проблемы российского здравоохранения- Ключевые факторы доступности лекарственных средств или «экономить нельзя инвестировать»- Инвестиционные программы в фармацевтической отрасли- Практические результаты внедрения программы «риск-шеринг»- Фармакоэкономика сахарного диабета- Фармакоэкономика в онкологии- Фармакоэкономика в кардиологии- Фармакоэкономика бронхиальной астмы- Использование результатов фармакоэкономического анализа на уровне ЛПУ (для главных врачей)- Фармакоэкономика в онкогематологии- Специализированые сессии по нозологиям (в офтальмологии, ревматологии, рассеянном склерозе, псориазе, экстракорпоральном оплодотворении и др.)- Фармакоэкономика хронических вирусных гепатитов- Как найти точки соприкосновения в финансировании инноваций? (дискуссия администраторов здравоохранения и представителей фармацевтической отрасли)- Фармакоэкономика в онкогематологии- Основы фармакоэкономического анализа для практического врача- Фармакоэкономическое моделирование: возможности получения данных на уровне региона и страны в целом, присланную на XI национальный Конгресс с международным участием «Развитие фармакоэкономики и фармакоэпидемиологии в Российской Федерации»– публикация полной научной статьи с переводом на английский язык в журнале «Фармакоэкономика: теория и практика» в 2017 году с размещением на сайте журнала www.pharmacoeconom.com – бесплатная аккредитация с публикацией тезисов на следующий XII конгресс «Развитие фармакоэкономики и фармакоэпидемиологии» в 2018 году– бесплатная подписка на 2017 год на печатный вариант журнала «Фармакоэкономика: теория и практика» по каталогу «Почта России», подписной индекс 92646Данный Конгресс является уникальным специализированным мероприятием с участием ведущих отечественных и зарубежных специалистов. Это практическая площадка для обмена мнениями профессионалов в области фармакоэкономики и организаторов здравоохранения по практическому использованию полученных результатов последних фармакоэкономических исследований с выбором оптимальной стратегии финансированияКлючевые слова: анонс









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