Ежегодно 25-30 тыс. россиян инфицируется при получении медпомощи В России ежегодно регистрируется 25-30 тыс. случаев инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП), при этом результаты научных работ свидетельствуют, что ИСМП могут поражать до 5-10% пациентов, проходящих стационарное лечение в РФ. Об этом говорится в материале, опубликованном



С учетом появления новых эпидемиологических рисков ведомство отмечает важность развития мер по эпидемиологическому надзору за ИСМП, выявлению основных факторов инфицирования и внедрению критериев оценки эффективности профилактических и противоэпидемических мероприятий.



В настоящее время Роспотребнадзор в своей деятельности руководствуется «Национальной Концепцией профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи», утвержденной Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации в 2011 г.



Согласно позиции ВОЗ, ни один тип учреждения здравоохранения ни в одной стране не может претендовать на то, чтобы быть свободным от риска возникновения ИСМП, в то же время заболеваемость может быть минимизирована путем управления рисками их возникновения и распространения.

Социальный и экономический ущерб, наносимый ИСМП, ежегодно составляет в США - около 55-60 млрд долларов; в странах Европы - 13–24 млрд евро; в Великобритании - около 10 млрд фунтов стерлингов.



Как правило, случаи ИСМП связаны с нарушениями требований санитарных правил и нормативов, санитарно-противоэпидемического и дезинфекционно-стерилизационного режимов.



Ключевые слова: ИСМП В России ежегодно регистрируется 25-30 тыс. случаев инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП), при этом результаты научных работ свидетельствуют, что ИСМП могут поражать до 5-10% пациентов, проходящих стационарное лечение в РФ. Об этом говорится в материале, опубликованном Роспотребнадзором С учетом появления новых эпидемиологических рисков ведомство отмечает важность развития мер по эпидемиологическому надзору за ИСМП, выявлению основных факторов инфицирования и внедрению критериев оценки эффективности профилактических и противоэпидемических мероприятий.В настоящее время Роспотребнадзор в своей деятельности руководствуется «Национальной Концепцией профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи», утвержденной Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации в 2011 г.Согласно позиции ВОЗ, ни один тип учреждения здравоохранения ни в одной стране не может претендовать на то, чтобы быть свободным от риска возникновения ИСМП, в то же время заболеваемость может быть минимизирована путем управления рисками их возникновения и распространения.Социальный и экономический ущерб, наносимый ИСМП, ежегодно составляет в США - около 55-60 млрд долларов; в странах Европы - 13–24 млрд евро; в Великобритании - около 10 млрд фунтов стерлингов.Как правило, случаи ИСМП связаны с нарушениями требований санитарных правил и нормативов, санитарно-противоэпидемического и дезинфекционно-стерилизационного режимов.Ключевые слова: Роспотребнадзор









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Ежегодно 25-30 тыс. россиян инфицируется при получении медпомощи По официальным данным, в РФ ежегодно фиксируется до 30 тыс. случаев инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. При этом результаты научных работ свидетельствуют, что ИСМП могут поражать до 5-10% пациентов, проходящих стационарное лечение в РФ.

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