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 Главная / Новости медицины и фармации

26.12.2016 18:25

Ежегодно 25-30 тыс. россиян инфицируется при получении медпомощи

В России ежегодно регистрируется 25-30 тыс. случаев инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП), при этом результаты научных работ свидетельствуют, что ИСМП могут поражать до 5-10% пациентов, проходящих стационарное лечение в РФ. Об этом говорится в материале, опубликованном Роспотребнадзором.

С учетом появления новых эпидемиологических рисков ведомство отмечает важность развития мер по эпидемиологическому надзору за ИСМП, выявлению основных факторов инфицирования и внедрению критериев оценки эффективности профилактических и противоэпидемических мероприятий.

В настоящее время Роспотребнадзор в своей деятельности руководствуется «Национальной Концепцией профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи», утвержденной Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации в 2011 г.

Согласно позиции ВОЗ, ни один тип учреждения здравоохранения ни в одной стране не может претендовать на то, чтобы быть свободным от риска возникновения ИСМП, в то же время заболеваемость может быть минимизирована путем управления рисками их возникновения и распространения.
Социальный и экономический ущерб, наносимый ИСМП, ежегодно составляет в США - около 55-60 млрд долларов; в странах Европы - 13–24 млрд евро; в Великобритании - около 10 млрд фунтов стерлингов.

Как правило, случаи ИСМП связаны с нарушениями требований санитарных правил и нормативов, санитарно-противоэпидемического и дезинфекционно-стерилизационного режимов.

Ключевые слова: Роспотребнадзор, ИСМП


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