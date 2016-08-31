﻿Медаль Джослина вручена в Челябинске

24 декабря 2016 года в Челябинске была вручена медаль им. Джослина. Эта награда учреждена Диабетическим центром Джослина – одним из самых известных в мире учреждений по лечению сахарного диабета. Медаль вручается с 1970 года тем пациентам, которые 50 лет успешно борются с этим тяжелым заболеванием и живут без осложнений.

Организатором конференции «Жить, побеждая диабет!» выступила Общероссийская общественная организация инвалидов «Российская диабетическая ассоциация» (РДА) при поддержке компании «Ново Нордиск» - мирового лидера в лечении диабета. В мероприятии приняли участие представители исполнительной власти Челябинской области, министерства здравоохранения Челябинской области, ведущие врачи-эндокринологи, представители регионального отделения «Российской диабетической ассоциации», СМИ.

Для успешного противостояния диабету больному очень важно не только назначить оптимальное лечение, но необходимым является и его собственное активное участие в процессе контроля заболевания, высочайшая самодисциплина и самоорганизованность.

Пациенты, которым это удается, могут жить долго, сохранять при этом трудоспособность и даже заниматься спортом. Чтобы привлечь к этому факту всеобщее внимание, Диабетическим центром Джослина была учреждена специальная медаль. На лицевой стороне медали Джослина написано: «Триумф человека и медицины», и это отражает важнейший принцип диабетологии, рассматривающий врача и пациента как партнёров в деле борьбы с этим тяжелым заболеванием.

Профессор Эллиот Джослин, именем которого назван Центр, стал одним из первых врачей в истории, который еще в двадцатых годах прошлого века назвал диабет одним из самых опасных заболеваний будущего и указал на исключительно важную роль обучения больных для его эффективной компенсации.

Любовь Ефимовна Батретдинова стала первой пациенткой региона, которая с 15-летнего возраста мужественно справляется с сахарным диабетом в течение 50 лет. При этом она работает и живет активной жизнью. Любовь Ефимовна на торжественном вручении ей награды призналась, что все эти годы жить, преодолевая болезнь, ей помогали замечательные врачи и четкое выполнение всех их рекомендаций.

Сегодня обладателей медали Джослина уже более 4000 человек в самых разных странах мира. Более 65 человек получили медаль за 75 лет, и даже есть обладатели эксклюзивной медали за 80 лет жизни с диабетом.

Медали Джослина находят своих героев и в России. С 2010 года ею награждены 40 человек. Буквально недавно – 17 декабря 2016 года - была вручена Международная медаль им. Джослина «За 50 мужественных лет с диабетом» члену Краснодарского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Российская диабетическая ассоциация» Кострицкой Ольге Константиновне. Это первая такая награда на Кубани.



