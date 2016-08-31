В Москве состоится ежегодный Форум регионов России по вопросам развития здравоохранения

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Главная / Новости медицины и фармации
26.12.2016 16:27
В Москве состоится ежегодный Форум регионов России по вопросам развития здравоохранения19-20 апреля 2017 года в Москве пройдет ежегодный Форум регионов России, посвященный вопросам развития отечественного здравоохранения в субъектах Российской Федерации.
В рамках Форума участники обсудят вопросы развития отечественного здравоохранения, совершенствования механизмов предоставления высокотехнологичных видов лечения в субъектах Российской Федерации, привлечения частных инвестиций в региональные и муниципальные проекты , информатизации отрасли, развития медицины нового поколения.
Отдельными мероприятиями Форума станут сессии по развитию медицинского туризма, а также медицинской и фармацевтической промышленности. Особое внимание будет уделено вопросам развития биотехнологий.
Среди участников — топ-менеджеры российских и иностранных компаний, руководители учреждений здравоохранения субъектов Российской Федерации, институты развития, эксперты в области высоких технологий и проектного финансирования, представители научных кругов и органов государственной власти.
Для участия в Форуме необходимо пройти электронную регистрацию на официальном сайте мероприятия форумрегионов.рф
Ключевые слова: Форум регионов России, анонс
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