ФАС сэкономила Минздраву почти 5 млрд рублей

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Главная / Новости медицины и фармации
26.12.2016 15:28
ФАС сэкономила Минздраву почти 5 млрд рублейФедеральная антимонопольная служба (ФАС) добилась от компаний-производителей снижения цен на дорогостоящие лекарственные препараты, которые Минздрав приобретает для пациентов с редкими заболеваниями. Это позволит сэкономить при закупках почти 5 млрд рублей, рассказал начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев.
«В связи со снижением цен на эти лекарственные препараты мы исходим из того, что начальные максимальные цены, которые будут объявлены в рамках торгов, они сразу же, до торгов, позволят сэкономить порядка пяти миллиардов рублей», — приводит РИА Новости слова Нижегородцева.
Он уточнил, что все производители препаратов, по которым ФАС выявила нарушения, снизили цены. Кроме того, российские производители «Биокад» и «Маркиз-Фарма», не входившие в перечень, добровольно пересмотрели тарифы по 19 позициям.
По словам представителя ФАС, всего на 24 декабря были снижены цены на 88 лекарственных препаратов.
Ранее ФАС по поручению президента Владимира Путина провела сравнительное исследование цен на дорогостоящие лекарства программы «7 нозологий». Ведомство сравнивало цены на лекарства в России со стоимостью аналогичных препаратов в других странах. В результаты ФАС выявила 48 лекарственных средств, цена на которые в среднем на 39% превышала среднемировой уровень.
Ключевые слова: ФАС, Минздрав
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