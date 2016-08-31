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 Главная / Новости медицины и фармации

26.12.2016 13:38

«Новамедика» будет выпускать препараты Pfizer под собственным брендом

Российская фармацевтическая компания «Новамедика» и Pfizer заключили обязывающее соглашение о долгосрочном партнерстве, в рамках которого Pfizer инвестирует в строительство завода «Новамедики» в Калужской области и передаст ей лицензии на производство более 30 лекарственных препаратов. Об этом пишут «Ведомости».

«Новамедика» получит права на производство, продвижение и дистрибуцию лекарств в России и еще ряде стран СНГ, которые будут продаваться под брендом «Новамедики». На новом предприятии будут выпускаться препараты для лечения бактериальных и грибковых инфекций, ревматологических и онкологических заболеваний. Мощность будущего производства оценивается в 20 млн единиц продукции в год. Начало строительства завода запланировано на середину 2017 год, запуск производства – на 2020 год.

Управляющий директор «Новамедики» Александр Кузин отметил, что российская компания будет также производить на правах контрактного производителя шесть препаратов Pfizer, которые Pfizer будет продвигать и распространять под своим брендом. Условия передачи лицензии компании не раскрывают.

Для Pfizer преимущество локализации производства первую очередь в допуске к госсегменту рынка, замечает заместитель гендиректора Stada CIS Иван Глушков. С 1 января 2017 года устанавливаются ограничения на допуск иностранных лекарственных препаратов к госзакупкам при условии, что два или более лекарственных препарата разных отечественных производителей выйдут на торги по конкретному МНН.

О начале партнерства Pfizer и «Новамедики» было объявлено в июле 2016 года. Тогда член совета директоров «Новамедики» Леонид Меламед оценил стоимость проекта строительства завода в 60–100 млн долларов.


Ключевые слова: Новамедика, Pfizer, импортозамещение


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