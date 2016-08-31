Заявление на лицензирование медицинской и фармдеятельности можно будет оформить онлайн До конца года на портале госуслуг Москвы появится возможность подать заявление в электронном виде на лицензирование медицинской и фармацевтической деятельности, сообщается



В столичном правительстве считают, что перевод этих услуг в электронный вид сделает процесс их оказания прозрачным и более контролируемым. Все этапы прохождения заявки в реальном времени будут отображаться в личном кабинете на портале госуслуг. Взаимодействие заявителя с органами исполнительной власти станет минимальным: чтобы подать заявление и необходимые документы, больше не нужно будет обращаться лично в лицензирующий орган.



Теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на московском портале госуслуг, смогут дистанционно направить заявление о предоставлении, переоформлении лицензии, а также получить ее дубликат или копию. Кроме того, через портал госуслуг лицензиат сможет прекратить осуществляемую медицинскую и фармацевтическую деятельность, направив соответствующую заявку.



Ключевые слова: Москва До конца года на портале госуслуг Москвы появится возможность подать заявление в электронном виде на лицензирование медицинской и фармацевтической деятельности, сообщается на официальном сайте мэра Москвы В столичном правительстве считают, что перевод этих услуг в электронный вид сделает процесс их оказания прозрачным и более контролируемым. Все этапы прохождения заявки в реальном времени будут отображаться в личном кабинете на портале госуслуг. Взаимодействие заявителя с органами исполнительной власти станет минимальным: чтобы подать заявление и необходимые документы, больше не нужно будет обращаться лично в лицензирующий орган.Теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на московском портале госуслуг, смогут дистанционно направить заявление о предоставлении, переоформлении лицензии, а также получить ее дубликат или копию. Кроме того, через портал госуслуг лицензиат сможет прекратить осуществляемую медицинскую и фармацевтическую деятельность, направив соответствующую заявку.Ключевые слова: портал госуслуг









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