Заявление на лицензирование медицинской и фармдеятельности можно будет оформить онлайн

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Главная / Новости медицины и фармации
26.12.2016 11:32
Заявление на лицензирование медицинской и фармдеятельности можно будет оформить онлайнДо конца года на портале госуслуг Москвы появится возможность подать заявление в электронном виде на лицензирование медицинской и фармацевтической деятельности, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
В столичном правительстве считают, что перевод этих услуг в электронный вид сделает процесс их оказания прозрачным и более контролируемым. Все этапы прохождения заявки в реальном времени будут отображаться в личном кабинете на портале госуслуг. Взаимодействие заявителя с органами исполнительной власти станет минимальным: чтобы подать заявление и необходимые документы, больше не нужно будет обращаться лично в лицензирующий орган.
Теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на московском портале госуслуг, смогут дистанционно направить заявление о предоставлении, переоформлении лицензии, а также получить ее дубликат или копию. Кроме того, через портал госуслуг лицензиат сможет прекратить осуществляемую медицинскую и фармацевтическую деятельность, направив соответствующую заявку.
Ключевые слова: портал госуслуг, Москва
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