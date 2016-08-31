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Главная / Новости медицины и фармации
26.12.2016 10:38
Тендерный рынок лекарств в России вырос на 45%По итогам 11 месяцев 2016 года объем тендерных закупок лекарственных средств в России (по ФЗ-44 и ФЗ-223) составил 388 млрд рублей, превысив показатель аналогичного периода прошлого года на 45%. Об этом свидетельствуют данные информационно-аналитической системы «Клифар-Госзакупки».
Объем госзакупок ЛС, осуществляемых на конкурсной основе, за одиннадцать месяцев текущего года уже превысил объем закупок за весь 2015 год. В целом же темп роста тендерного рынка в рублевом эквиваленте на данный момент превышает темпы роста прошлого года.
Рисунок 1. Динамика тендерных закупок ЛС, млрд рублей
Одним из ключевых заказчиков в тендерных закупках лекарственных препаратов традиционно выступает Министерство здравоохранения РФ, на долю Минздрава приходится порядка 13% всех тендерных госзакупок ЛС в рублях, прошедших с января по ноябрь 2016 года.
Что касается ведущих поставщиков тендерного рынка, то в их число вошли признанные лидеры сегмента – российские производители медикаментов ЗАО «Р-Фарм» и ПАО «Фармстандарт».
Ключевые слова: аналитика Remedium
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