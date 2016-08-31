Вакцина против лихорадки Эбола показала 100% эффективность В журнале



В испытаниях экспериментальной вакцины приняли участие почти 12 тыс. человек. Авторы отмечают, что ни у кого из более 5,8 тыс. пациентов, прошедших вакцинацию, не было отмечено случаев заражения лихорадкой Эбола после инъекции (через 10 дней и больше). Тогда как в контрольной группе было зарегистрировано 23 случая опасной инфекции.



Исследования были организованы ВОЗ в марте 2015 года в разгар эпидемии лихорадки Эбола в странах Западной Африки.

Экспериментальная вакцина разработана Канадским агентством общественного здоровья, фармкомпаниями NewLink Genetics и MSD. Экспериментальный препарат представляет собой модифицированный вирус везикулярного стоматита, в структуру которого встроены гены, кодирующие белки вируса Эбола.



В ходе клинического исследования rVSV-EBOV была применена так называемая «кольцевая вакцинация», при которой прививки против инфекции будут получать все лица, контактировавшие с выявленными носителями инфекции. Аналогичная тактика применялась во время прививочных кампаний против натуральной оспы – единственной на сегодняшний день инфекции, которую удалось искоренить благодаря вакцинации.



Ключевые слова: В журнале The Lancet опубликованы данные масштабных клинических исследований III фазы вакцины против лихорадки Эбола rVSV-ZEBOV. Согласно представленным данным, вакцина эффективна на 100%, сообщается в пресс-релизе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) В испытаниях экспериментальной вакцины приняли участие почти 12 тыс. человек. Авторы отмечают, что ни у кого из более 5,8 тыс. пациентов, прошедших вакцинацию, не было отмечено случаев заражения лихорадкой Эбола после инъекции (через 10 дней и больше). Тогда как в контрольной группе было зарегистрировано 23 случая опасной инфекции.Исследования были организованы ВОЗ в марте 2015 года в разгар эпидемии лихорадки Эбола в странах Западной Африки.Экспериментальная вакцина разработана Канадским агентством общественного здоровья, фармкомпаниями NewLink Genetics и MSD. Экспериментальный препарат представляет собой модифицированный вирус везикулярного стоматита, в структуру которого встроены гены, кодирующие белки вируса Эбола.В ходе клинического исследования rVSV-EBOV была применена так называемая «кольцевая вакцинация», при которой прививки против инфекции будут получать все лица, контактировавшие с выявленными носителями инфекции. Аналогичная тактика применялась во время прививочных кампаний против натуральной оспы – единственной на сегодняшний день инфекции, которую удалось искоренить благодаря вакцинации.Ключевые слова: Лихорадка Эбола









Последние новости



Вакцина против лихорадки Эбола показала 100% эффективность Масштабные исследования, прошедшие в Гвинее, подтвердили высокую эффективность экспериментальной вакцины rVSV-ZEBOV. В клинических исследованиях приняли участие почти 12 тыс. человек.

Serum Institute Of India наладит в России производство вакцины против кори и краснухи Компании «Форт» и Serum Institute Of India подписали договор о локализации в России комбинированной вакцины против кори, краснухи и паротита. Полный цикл производства будет налажен в 2017 году.

«Нанолек» завершила I фазу КИ трехвалентной вакцины против гриппа Первая в России вакцина против гриппа на основе вирусоподобных частиц по результатам I фазы КИ зарекомендовала себя как безопасное и хорошо переносимое средство.

Минздрав сможет запрашивать сведения для оценки взаимозаменяемости лекарств ФАС подготовила поправки, которые позволят Минздраву отменять государственную регистрацию ЛС при повторном непредставлении держателем регистрационного удостоверения данных для определения взаимозаменяемости препарата.