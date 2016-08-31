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 Главная / Новости медицины и фармации

23.12.2016 16:56

Вакцина против лихорадки Эбола показала 100% эффективность

В журнале The Lancet опубликованы данные масштабных клинических исследований III фазы вакцины против лихорадки Эбола rVSV-ZEBOV. Согласно представленным данным, вакцина эффективна на 100%, сообщается в пресс-релизе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В испытаниях экспериментальной вакцины приняли участие почти 12 тыс. человек. Авторы отмечают, что ни у кого из более 5,8 тыс. пациентов, прошедших вакцинацию, не было отмечено случаев заражения лихорадкой Эбола после инъекции (через 10 дней и больше). Тогда как в контрольной группе было зарегистрировано 23 случая опасной инфекции.

Исследования были организованы ВОЗ в марте 2015 года в разгар эпидемии лихорадки Эбола в странах Западной Африки.
Экспериментальная вакцина разработана Канадским агентством общественного здоровья, фармкомпаниями NewLink Genetics и MSD. Экспериментальный препарат представляет собой модифицированный вирус везикулярного стоматита, в структуру которого встроены гены, кодирующие белки вируса Эбола.

В ходе клинического исследования rVSV-EBOV была применена так называемая «кольцевая вакцинация», при которой прививки против инфекции будут получать все лица, контактировавшие с выявленными носителями инфекции. Аналогичная тактика применялась во время прививочных кампаний против натуральной оспы – единственной на сегодняшний день инфекции, которую удалось искоренить благодаря вакцинации.

Ключевые слова: Лихорадка Эбола


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