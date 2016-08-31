Serum Institute Of India наладит в России производство вакцины против кори и краснухи Российская компания «Форт» и Serum Institute Of India заключили соглашение о локализации на базе «Форта» производства комбинированной вакцины против кори, краснухи и паротита. Полный цикл выпуска будет налажен в 2017 году, пишет



В следующем году компании также планируют запустить совместное производство вакцины против гепатита В, рассказал представитель «Форта». Обе вакцины уже зарегистрированы компанией Serum Institute Of India на территории России.



«Очень важно, что пока в России не локализовано производство живой комбинированной вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита», — добавил представитель «Форта».



Трансфер технологий и организация выпуска вакцин планируется на научно-производственном комплексе «Форт» в Рязанской области, который был открыт в апреле 2014 года и является крупнейшим в России современным заводом по разработке и созданию вакцин полного цикла по стандартам GMP.



Ключевые слова: импортозамещение, Serum Institute Of India, ФОРТ Российская компания «Форт» и Serum Institute Of India заключили соглашение о локализации на базе «Форта» производства комбинированной вакцины против кори, краснухи и паротита. Полный цикл выпуска будет налажен в 2017 году, пишет Газета.ru В следующем году компании также планируют запустить совместное производство вакцины против гепатита В, рассказал представитель «Форта». Обе вакцины уже зарегистрированы компанией Serum Institute Of India на территории России.«Очень важно, что пока в России не локализовано производство живой комбинированной вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита», — добавил представитель «Форта».Трансфер технологий и организация выпуска вакцин планируется на научно-производственном комплексе «Форт» в Рязанской области, который был открыт в апреле 2014 года и является крупнейшим в России современным заводом по разработке и созданию вакцин полного цикла по стандартам GMP.Ключевые слова: локализация производства









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