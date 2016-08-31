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 Главная / Новости медицины и фармации

23.12.2016 13:56

Минздрав сможет запрашивать сведения для оценки взаимозаменяемости лекарств

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала поправки в закон об обращении лекарственных средств с целью наделения Минздрава России правом запрашивать у держателей регистрационных удостоверений сведения, необходимые для определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов, зарегистрированных по правилам, действовавшим до 1 июля 2015 года.

«Законопроект устанавливает процедуру и сроки направления запросов о представлении данных на определение взаимозаменяемости лекарства. Поправки наделяют уполномоченный орган правом приостанавливать применение препарата в случае непредставления держателем регистрационного удостоверения сведений после первого запроса и отменять государственную регистрацию препарата при повторном непредставлении запрашиваемых документов», - говорится в материале антимонопольного ведомства.

Помимо прочего, согласно законопроекту, Минздрав будет вести реестр взаимозаменяемых лекарственных препаратов, что позволит обеспечить реализацию решения Совета ЕЭК по правам государств – членов ЕАЭС определять взаимозаменяемость лекарств в соответствии с национальным законодательством.

«Законопроект позволит экспертному учреждению завершить до конца 2017 года работу по определению всех лекарственных препаратов, зарегистрированных в России и пресечь недобросовестное поведение участников рынка, пользующихся пробелами в праве. Законопроект также позволит начать работу по определению взаимозаменяемости лекарств в рамках общего рынка Евразийского экономического союза», - отметила заместитель начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Юлия Ермакова.

Ключевые слова: ФАС, Минздрав, взаимозаменяемость лекарственных препаратов


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