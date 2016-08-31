«Велфарм» завершила строительство завода в Кургане Компания «Велфарм» запустила в Кургане импортозамещающее производство лекарственных препаратов, соответствующее международным стандартам GMP,



Стоимость проекта составила 1,1 млрд рублей, из которых 500 млн приходится на льготный заем, предоставленный Фондом развития промышленности при Минпромторге.



Ассортиментный ряд предприятия включает более 60 лекарственных средств, 37 из которых являются импортозамещающими. Ежегодная мощность завода составит 2,5 млн упаковок капсул, 4,5 млн упаковок инъекционных растворов, 15 млн упаковок рассыпки, 20 млн туб мазей и гелей, а также 35 млн таблеток с покрытием и без покрытия.



Выпускаемые препараты предназначены для лечения заболеваний эндокринной системы, в первую очередь диабета, болезней желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы, эпилепсии, болезни Паркинсона, аллергии.



«Велфарм» планирует экспортировать часть продукции в Белоруссию, Казахстан, Вьетнам, Монголию, Молдавию, Грузию, Армению, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Афганистан.



Ключевые слова: импортозамещение Компания «Велфарм» запустила в Кургане импортозамещающее производство лекарственных препаратов, соответствующее международным стандартам GMP, пишет «Прайм» Стоимость проекта составила 1,1 млрд рублей, из которых 500 млн приходится на льготный заем, предоставленный Фондом развития промышленности при Минпромторге.Ассортиментный ряд предприятия включает более 60 лекарственных средств, 37 из которых являются импортозамещающими. Ежегодная мощность завода составит 2,5 млн упаковок капсул, 4,5 млн упаковок инъекционных растворов, 15 млн упаковок рассыпки, 20 млн туб мазей и гелей, а также 35 млн таблеток с покрытием и без покрытия.Выпускаемые препараты предназначены для лечения заболеваний эндокринной системы, в первую очередь диабета, болезней желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы, эпилепсии, болезни Паркинсона, аллергии.«Велфарм» планирует экспортировать часть продукции в Белоруссию, Казахстан, Вьетнам, Монголию, Молдавию, Грузию, Армению, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан, Афганистан.Ключевые слова: Велфарм









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