Пилотный проект по маркировке ЛС перенесен на март Старт пилотного проекта по маркировке лекарственных препаратов для автоматизированного контроля за оборотом медикаментов будет перенесен с 1 января 2017 года на март. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике, информирует



«Система позволит регулировать ценоообразование на лекарственные препараты в региональных аптеках. С марта месяца 2017 года заработает эта система», - сказала Яковлева.



Ранее глава Росздравнадзора Михаил Мурашко заявлял, что система автоматизированного контроля лекарственных средств будет запущена 1 января 2017 года, и на первом этапе будет добровольной для производителей. Завершение пилотного проекта было запланировано на 31 декабря 2017 года, с тем, чтобы маркировка ЛС стала обязательной для всех компаний



Ранее руководитель Минпромторга Денис Мантуров



Ключевые слова: Старт пилотного проекта по маркировке лекарственных препаратов для автоматизированного контроля за оборотом медикаментов будет перенесен с 1 января 2017 года на март. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике, информирует ТАСС «Система позволит регулировать ценоообразование на лекарственные препараты в региональных аптеках. С марта месяца 2017 года заработает эта система», - сказала Яковлева.Ранее глава Росздравнадзора Михаил Мурашко заявлял, что система автоматизированного контроля лекарственных средств будет запущена 1 января 2017 года, и на первом этапе будет добровольной для производителей. Завершение пилотного проекта было запланировано на 31 декабря 2017 года, с тем, чтобы маркировка ЛС стала обязательной для всех компаний с 2018 года Ранее руководитель Минпромторга Денис Мантуров заявил , что для маркировки лекарственных препаратов будет использован QR-код, так как он дешев и не влияет на стоимость медикамента. Тем не менее, в согласованном законопроекте говорится о том, что речь идет о маркировке с использованием двухмерной матрицы данных (DataMatrix). За DataMatrix выступает и Ассоциация российских фармацевтических производителей (АРФП), так как данная маркировка активно используется в европейских странах.Ключевые слова: маркировка лекарств









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Пилотный проект по маркировке ЛС перенесен на март Пилотный проект по внедрению автоматизированного мониторинга оборота лекарственных препаратов будет перенесен с 1 января 2017 года на март, рассказала замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева.

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