Генпрокуратура проверит данные американского Минюста о нарушениях при госзакупках ЛС в России Министерство здравоохранения РФ направит обращение в Генпрокуратуру с просьбой прояснить ситуацию вокруг фармкомпании Teva, которая подозревается в подкупе чиновников в России, Мексике и на Украине. Об этом сообщил



«В связи с появлением в СМИ информации Минюста США по компании Teva министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова дала поручение обратиться в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой выяснить необходимые подробности по каналам международно-правового сотрудничества и провести соответствующее расследование», - заявил он. Салагай подчеркнул, что со своей стороны Минздрав РФ окажет все необходимое содействие для совершения процессуальных действий.



Ранее Teva Pharmaceutical Industries согласилась выплатить 519 млн долларов для урегулирования обвинений во взяточничестве на территории России, Мексики и Украины. С помощью взяток компания получала разрешения на продажу лекарств и выгодные заказы, сообщила Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC). Претензии к Teva были предъявлены в рамках закона США о коррупции за рубежом.



Согласно достигнутому соглашению, Teva выплатит 236 млн долларов незаконно полученной прибыли, еще 283 млн - штраф в рамках соглашения об урегулировании с Минюстом США. В тексте иска SEC подробно описывает, как некий высокопоставленный российский чиновник, владелец дистрибуторской компании, помогал Teva организовать участие препарата от рассеянного склероза Копаксон в государственной программе закупки лекарств. Его фамилия в иске не названа, при этом сказано, что он занимал свой пост с 2003 года по март 2013 года и был зампредом комитета Совета Федерации.



В материалах, представленных в суде, говорится, что дистрибутор, принадлежащий чиновнику, получал от Teva нерыночные скидки, которые менеджмент российской дочерней компании израильского производителя в ответ на недовольство сотрудников характеризовал как «плату за выстраивание отношений», сказано в иске. При этом российский контрагент Teva ясно давал понять, что только партнерство с ним поможет поддержать цену и объем продаж Копаксона в рамках госпрограммы на высоком уровне, говорится в иске.



Сотрудничество с Teva принесло российскому дистрибутору Копаксона прибыль в размере 65 млн долларов за период с октября 2010 г. по декабрь 2012 г., без учета расходов на упаковку и распространение, пишет SEC. Teva прекратила отношения с дистрибутором в августе 2013 г.



Ключевые слова: Министерство здравоохранения РФ направит обращение в Генпрокуратуру с просьбой прояснить ситуацию вокруг фармкомпании Teva, которая подозревается в подкупе чиновников в России, Мексике и на Украине. Об этом сообщил «Интерфаксу» официальный представитель ведомства Олег Салагай.«В связи с появлением в СМИ информации Минюста США по компании Teva министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова дала поручение обратиться в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой выяснить необходимые подробности по каналам международно-правового сотрудничества и провести соответствующее расследование», - заявил он. Салагай подчеркнул, что со своей стороны Минздрав РФ окажет все необходимое содействие для совершения процессуальных действий.Ранее Teva Pharmaceutical Industries согласилась выплатить 519 млн долларов для урегулирования обвинений во взяточничестве на территории России, Мексики и Украины. С помощью взяток компания получала разрешения на продажу лекарств и выгодные заказы, сообщила Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC). Претензии к Teva были предъявлены в рамках закона США о коррупции за рубежом.Согласно достигнутому соглашению, Teva выплатит 236 млн долларов незаконно полученной прибыли, еще 283 млн - штраф в рамках соглашения об урегулировании с Минюстом США. В тексте иска SEC подробно описывает, как некий высокопоставленный российский чиновник, владелец дистрибуторской компании, помогал Teva организовать участие препарата от рассеянного склероза Копаксон в государственной программе закупки лекарств. Его фамилия в иске не названа, при этом сказано, что он занимал свой пост с 2003 года по март 2013 года и был зампредом комитета Совета Федерации.В материалах, представленных в суде, говорится, что дистрибутор, принадлежащий чиновнику, получал от Teva нерыночные скидки, которые менеджмент российской дочерней компании израильского производителя в ответ на недовольство сотрудников характеризовал как «плату за выстраивание отношений», сказано в иске. При этом российский контрагент Teva ясно давал понять, что только партнерство с ним поможет поддержать цену и объем продаж Копаксона в рамках госпрограммы на высоком уровне, говорится в иске.Сотрудничество с Teva принесло российскому дистрибутору Копаксона прибыль в размере 65 млн долларов за период с октября 2010 г. по декабрь 2012 г., без учета расходов на упаковку и распространение, пишет SEC. Teva прекратила отношения с дистрибутором в августе 2013 г.Ключевые слова: Teva









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Генпрокуратура проверит данные американского Минюста о нарушениях при госзакупках ЛС в России Минздрав РФ направит обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить информацию Минюста США о подкупе компанией Teva чиновников в России, Мексике и на Украине, заявил Олег Салагай.

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