Минздраву необходимо 16 млрд рублей в год на вакцинацию от ротовируса и ветрянки Министерство здравоохранения РФ оценило затраты на программу вакцинации против ротовирусной инфекции и ветряной оспы в 16 млрд рублей в год. Об этом в ходе расширенного заседания комитета Совета Федерации по социальной политике сообщила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева, сообщает



«Нам нужны прививки от ротовирусной инфекции, мы ее просчитали, но пока финансирование из федерального бюджета мы не получили. Мы планируем просчитать еще ветряную оспу. Все вместе это 16 млрд руб. в год», - сказала Яковлева.



Она добавила, что в настоящее время для этих прививок используются импортные лекарства. «Думаю, в 2017 г. мы этот вопрос еще не решим, но надо будет его решить хотя бы в 2018-2019 гг., тогда и наши отечественные производства уже будут готовы производить лекарства», - добавила замминистра.





Ключевые слова: ротовирус, календарь профилактических прививок Министерство здравоохранения РФ оценило затраты на программу вакцинации против ротовирусной инфекции и ветряной оспы в 16 млрд рублей в год. Об этом в ходе расширенного заседания комитета Совета Федерации по социальной политике сообщила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева, сообщает АГН «Москва» «Нам нужны прививки от ротовирусной инфекции, мы ее просчитали, но пока финансирование из федерального бюджета мы не получили. Мы планируем просчитать еще ветряную оспу. Все вместе это 16 млрд руб. в год», - сказала Яковлева.Она добавила, что в настоящее время для этих прививок используются импортные лекарства. «Думаю, в 2017 г. мы этот вопрос еще не решим, но надо будет его решить хотя бы в 2018-2019 гг., тогда и наши отечественные производства уже будут готовы производить лекарства», - добавила замминистра.Ключевые слова: ветряная оспа









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