Biogen выделит подразделение по лечению гемофилии в отдельную структуру

22.12.2016 16:30
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
31.08.2016
КЦ "Выбор" Химик-аналитик ОКК
Поиск лекарств
|
Главная / Новости медицины и фармации
22.12.2016 16:30
Biogen выделит подразделение по лечению гемофилии в отдельную структуруСовет директоров Biogen одобрил выделение в отдельную компанию подразделения, занимающегося разработкой и продажей лекарственных препаратов для лечения гемофилии. Новая организация будет зарегистрирована под названием Bioverativ, пишет The Pharma Letter.
После отделения от материнской компании, Bioverativ станет акционерной компанией открытого типа, специализирующейся на гемофилии и других редких заболеваниях крови. Biogen не намерена оставлять себе долю участия в капитале Bioverativ.
Уходящий директор Biogen Джордж Скандос (George Scangos) отметил, что выделение Bioverativ приведет к созданию двух глобальных биотехнологических компаний, целью которых является работа на благо пациентов. В прошлом году продажи двух основных лекарственных препаратов Bioverativ превысили 550 млн долларов.
Ключевые слова: Biogen
Последние новости
|
Мероприятия
Подписка
Подписка
Реклама
Для смартфона
Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.