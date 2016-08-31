Сокращение курса антибиотиков при отите оказалось нецелесообразным

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Главная / Новости медицины и фармации
22.12.2016 15:56
Сокращение курса антибиотиков при отите оказалось нецелесообразнымИсследователи из медицинской школы при Питтсбургском университете продемонстрировали преимущества полного 10-дневного курса антибиотикотерапии перед сокращенным 5-ти дневным лечением. По словам ученых, сокращение терапии приводит к получению плохих клинических результатов, не снижая при этом риск побочных эффектов или развития лекарственной устойчивости бактерий. Результаты их работы опубликованы в New England Journal of Medicine.
Для участия в исследовании было отобрано 520 детей в возрасте 9-23 месяцев, которые были распределены случайным образом для получения амоксициллина + клавулановой кислоты на протяжении 10 дней или 5 дней (и 5 дней плацебо). Никто из участников, их родителей или врачей не знал, по какому режиму проводится лечение.
Собранные данные свидетельствуют, что сокращение времени приема антибиотиков до 5 дней в два раза чаще приводило к клинической неудаче: провал лечения был отмечен у 34% детей из 5-дневной группы и у 16% - из 10-дневной. При этом авторы не отметили статистической значимой разницы между группами по показателям частоты развития побочных эффектов, рецидивов и развития резистентности бактерий.
Острый средний отит является бактериальным заболеванием, сопровождающимся болезненным воспалением. Согласно статистике, три из четырех детей до года, переносят острый отит. Чаще всего для лечения данного заболевания назначают курс антибиотиков.
Ключевые слова: педиатрия, отит, антибиотики
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