«Проблемы современной ревматологии» XIV ежегодная научно-практическая конференция

Тематическая выставочная экспозиция Тематическая выставочная экспозиция Приглашаем Вас принять участие в работе XIV Научно-практической конференции «Проблемы современной ревматологии», которая состоится 20-21 апреля 2017 года, в Здании Правительства Москвы. Приглашаем Вас принять участие в работе XIV Научно-практической конференции, которая состоится 20-21 апреля 2017 года, в Здании Правительства Москвы. Конференция проводится под патронатом:

• Ассоциации ревматологов России

• Московского клинического научного центра

• Европейского медицинского центра



Организатор:

Информационно-выставочное агентство «ИнфоМедФарм Диалог»



Цель конференции:

Информирование специалистов отрасли о современных достижениях в области ревматологии, результатах научных исследований московских ревматологов, обмен практическим опытом в области клинической ревматологии.



Основные тематические направления конференции:

• Вопросы этиологии и патогенеза ревматических заболеваний;

• Эпидемиология ревматических заболеваний в Москве и России;

• Проблемы диагностики и дифференциальной диагностики ревматических заболеваний у детей и взрослых;

• Вопросы лечения ревматологических больных (детей и взрослых);

• Прогнозирование течения ревматических болезней;

• Медицинская и медико-социальная реабилитация ревматологических пациентов;

• Смежные проблемы ревматологии и внутренних болезней.



Докладчики и аудитория:

В работе конференции примут участие руководители и врачи учреждений здравоохранения Москвы, Московской области и других регионов, а также врачи ведомственных систем здравоохранения. Возглавят заседания и выступят с докладами главные специалисты и врачи учреждений Департамента здравоохранения города Москвы, руководители кафедр и медицинских центров, ведущие ученые и практики.



Выставочная экспозиция:

В рамках конференции организуется тематическая выставочная экспозиция производителей и дистрибьюторов современных лекарственных препаратов, применяемых в ревматологии; средств медицинского назначения, используемых в лечении больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата; аппаратуры и инструментов, используемых в диагностике и лечении ревматических болезней.



Вход на мероприятие свободный, по пригласительным билетам



Координатор проекта: Иванова Евгения

Менеджеры проекта: Козлова Елена, Шинкаренко Виктория

Тел./факс: (495) 797-62-92 (многоканальный), (499) 750-07-27, 750-07-47

E-mail: ek@imfd.ru vika@imfd.ru

Сайт:



• Ассоциации ревматологов России• Московского клинического научного центра• Европейского медицинского центраИнформационно-выставочное агентство «ИнфоМедФарм Диалог»Информирование специалистов отрасли о современных достижениях в области ревматологии, результатах научных исследований московских ревматологов, обмен практическим опытом в области клинической ревматологии.• Вопросы этиологии и патогенеза ревматических заболеваний;• Эпидемиология ревматических заболеваний в Москве и России;• Проблемы диагностики и дифференциальной диагностики ревматических заболеваний у детей и взрослых;• Вопросы лечения ревматологических больных (детей и взрослых);• Прогнозирование течения ревматических болезней;• Медицинская и медико-социальная реабилитация ревматологических пациентов;• Смежные проблемы ревматологии и внутренних болезней.В работе конференции примут участие руководители и врачи учреждений здравоохранения Москвы, Московской области и других регионов, а также врачи ведомственных систем здравоохранения. Возглавят заседания и выступят с докладами главные специалисты и врачи учреждений Департамента здравоохранения города Москвы, руководители кафедр и медицинских центров, ведущие ученые и практики.В рамках конференции организуется тематическая выставочная экспозиция производителей и дистрибьюторов современных лекарственных препаратов, применяемых в ревматологии; средств медицинского назначения, используемых в лечении больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата; аппаратуры и инструментов, используемых в диагностике и лечении ревматических болезней.Иванова ЕвгенияКозлова Елена, Шинкаренко ВикторияТел./факс: (495) 797-62-92 (многоканальный), (499) 750-07-27, 750-07-47E-mail: ivanova@imfd.ru Сайт: www.imfd.ru









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