Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Вакансии фармкомпанийВакансии

31.08.2016

КЦ "Выбор" Специалист отдела обеспечения качества

31.08.2016

КЦ "Выбор" Менеджер по продажам лабораторного оборудования

31.08.2016

КЦ "Выбор" Химик-аналитик ОКК

Все вакансии




Поиск лекарств


 Главная / Новости медицины и фармации

22.12.2016 15:53

«Проблемы современной ревматологии»

XIV ежегодная научно-практическая конференция
Тематическая выставочная экспозиция

Приглашаем Вас принять участие в работе XIV Научно-практической конференции «Проблемы современной ревматологии», которая состоится 20-21 апреля 2017 года, в Здании Правительства Москвы.

Конференция проводится под патронатом:
•    Ассоциации ревматологов России
•    Московского клинического научного центра
•    Европейского медицинского центра

Организатор:
Информационно-выставочное агентство «ИнфоМедФарм Диалог»

Цель конференции:
Информирование специалистов отрасли о современных достижениях в области ревматологии, результатах научных исследований московских ревматологов, обмен практическим опытом в области клинической ревматологии.

Основные тематические направления конференции:
•    Вопросы этиологии и патогенеза ревматических заболеваний;
•    Эпидемиология ревматических заболеваний в Москве и России;
•    Проблемы диагностики и дифференциальной диагностики ревматических заболеваний у детей и взрослых;
•    Вопросы лечения ревматологических больных (детей и взрослых);
•    Прогнозирование течения ревматических болезней;
•    Медицинская и медико-социальная реабилитация ревматологических пациентов;
•    Смежные проблемы ревматологии и внутренних болезней.

Докладчики и аудитория:
В работе конференции примут участие руководители и врачи учреждений здравоохранения Москвы, Московской области и других регионов, а также врачи ведомственных систем здравоохранения. Возглавят заседания и выступят с докладами главные специалисты и врачи учреждений Департамента здравоохранения города Москвы, руководители кафедр и медицинских центров, ведущие ученые и практики.

Выставочная экспозиция:
В рамках конференции организуется тематическая выставочная экспозиция производителей и дистрибьюторов современных лекарственных препаратов, применяемых в ревматологии; средств медицинского назначения, используемых в лечении больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата; аппаратуры и инструментов, используемых в диагностике и лечении ревматических болезней.

Вход на мероприятие свободный, по пригласительным билетам

Координатор проекта: Иванова Евгения
Менеджеры проекта: Козлова Елена, Шинкаренко Виктория
Тел./факс: (495) 797-62-92 (многоканальный), (499) 750-07-27, 750-07-47
E-mail: ivanova@imfd.ru  ek@imfd.ru  vika@imfd.ru
Сайт: www.imfd.ru 



Последние новости

22.12.2016 17:44

Минздраву необходимо 16 млрд рублей в год на вакцинацию от ротовируса и ветрянки

Министерство здравоохранения РФ оценило затраты на программу вакцинации против ротовирусной инфекции и ветряной оспы в 16 млрд рублей в год.

22.12.2016 16:30

Biogen выделит подразделение по лечению гемофилии в отдельную структуру

Совет директоров Biogen одобрил план по выделению в отдельную компанию подразделения, специализирующегося на препаратах для пациентов с гемофилией. После отделения от материнской компании, Bioverativ станет акционерной компанией открытого типа.

22.12.2016 15:56

Сокращение курса антибиотиков при отите оказалось нецелесообразным

В журнале NEJM приведены результаты сравнительного исследования стандартной 10-дневной терапии антибиотиков при остром среднем отите у детей и сокращенного варианта лечения.

22.12.2016 14:40

Больше всего иностранных пациентов интересует российская стоматология

Российская ассоциация медицинского туризма проанализировала запросы на медуслуги, сделанные в течение 2016 года иностранными гражданами. Оказалось, что 44% иностранных пациентов приезжают в Россию за стоматологической медпомощью.

22.12.2016 13:19

Препарат Roche для лечения гемофилии успешно прошел испытания

Применению эмицизумаба приводило к статистически значимому сокращению числа эпизодов кровотечений по сравнению с контрольной группой, свидетельствую результаты клинических исследований, представленные компанией Roche.

Мероприятия

     2016
Пред. год | След. год

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1


Подписка

ONLINE

Подписка

Реклама



Для смартфона

Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакции!!

Дизайн сайта @pixeljacks