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Главная / Новости медицины и фармации
22.12.2016 15:53
«Проблемы современной ревматологии»XIV ежегодная научно-практическая конференция
Тематическая выставочная экспозиция
Приглашаем Вас принять участие в работе XIV Научно-практической конференции «Проблемы современной ревматологии», которая состоится 20-21 апреля 2017 года, в Здании Правительства Москвы.
Конференция проводится под патронатом:
• Ассоциации ревматологов России
• Московского клинического научного центра
• Европейского медицинского центра
Организатор:
Информационно-выставочное агентство «ИнфоМедФарм Диалог»
Цель конференции:
Информирование специалистов отрасли о современных достижениях в области ревматологии, результатах научных исследований московских ревматологов, обмен практическим опытом в области клинической ревматологии.
Основные тематические направления конференции:
• Вопросы этиологии и патогенеза ревматических заболеваний;
• Эпидемиология ревматических заболеваний в Москве и России;
• Проблемы диагностики и дифференциальной диагностики ревматических заболеваний у детей и взрослых;
• Вопросы лечения ревматологических больных (детей и взрослых);
• Прогнозирование течения ревматических болезней;
• Медицинская и медико-социальная реабилитация ревматологических пациентов;
• Смежные проблемы ревматологии и внутренних болезней.
Докладчики и аудитория:
В работе конференции примут участие руководители и врачи учреждений здравоохранения Москвы, Московской области и других регионов, а также врачи ведомственных систем здравоохранения. Возглавят заседания и выступят с докладами главные специалисты и врачи учреждений Департамента здравоохранения города Москвы, руководители кафедр и медицинских центров, ведущие ученые и практики.
Выставочная экспозиция:
В рамках конференции организуется тематическая выставочная экспозиция производителей и дистрибьюторов современных лекарственных препаратов, применяемых в ревматологии; средств медицинского назначения, используемых в лечении больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата; аппаратуры и инструментов, используемых в диагностике и лечении ревматических болезней.
Вход на мероприятие свободный, по пригласительным билетам
Координатор проекта: Иванова Евгения
Менеджеры проекта: Козлова Елена, Шинкаренко Виктория
Тел./факс: (495) 797-62-92 (многоканальный), (499) 750-07-27, 750-07-47
E-mail: ivanova@imfd.ru ek@imfd.ru vika@imfd.ru
Сайт: www.imfd.ru
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