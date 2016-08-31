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 Главная / Новости медицины и фармации

22.12.2016 13:35

Первично-прогрессирующий рассеянный склероз: новые перспективы терапии

В Москве прошла научно-образовательная школа компании «Рош» «По следам ECTRIMS 2016. Первично-прогрессирующий рассеянный склероз: новый взгляд на диагноз и лечение». В ней приняли участие специалисты-неврологи, а также врачи смежных специальностей. Школа стала первым научно-медицинским событием, полностью посвященным первично-прогрессирующему типу течения рассеянного склероза (ППРС) и новым методам его лечения.

Рассеянный склероз — хроническое аутоиммунное заболевание, при котором поражается миелиновая оболочка нервных волокон головного и спинного мозга (изолирующая и поддерживающая оболочка вокруг нервных клеток). Это приводит к развитию целого ряда неврологических симптомов, включая мышечную слабость, утомляемость, проблемы со зрением, и в конечном итоге — к прогрессирующей инвалидизации и значительному (на 5-10 лет) снижению продолжительности жизни.

В мире насчитывается около 2,3 миллиона человек, страдающих рассеянным склерозом, в России таких пациентов — около 140 тысяч. У большинства людей заболевание диагностируется в возрасте от 20 до 40 лет. Поражая в основном молодых, трудоспособных людей, рассеянный склероз становится не только личной трагедией человека, но и тяжким бременем для общества.

Наиболее распространенная форма рассеянного склероза — рецидивирующая — характеризуется чередованием ремиссий и обострений. В то же время у пациентов с более тяжелой его формой, первично-прогрессирующей (ППРС), симптоматика нарастает постоянно, постепенно приводя к тяжелой инвалидности. До недавнего времени средств терапии ППРС не существовало.

«Проблема первично-прогрессирующего рассеянного склероза во многом состоит в том, что правильный диагноз таким пациентам ставится довольно поздно, требуется время для наблюдения за пациентом и проведение широкого спектра дополнительных обследований для исключения других возможных причин неврологической симптоматики. И это не только российская ситуация — так обстоит дело во всем мире. Правильный диагноз ППРС требует от врача-невролога высокого профессионализма, глубокого знания диагностических методов и некоей «готовности» распознать и правильно интерпретировать симптомы, — говорит Наталья Валерьевна Хачанова, к.м.н., профессор кафедры неврологии и нейрохирургии РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, заведующая научно-клиническим отделом Центра координации и проведения клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского применения ДЗ г. Москва. — Поэтому так важно проводить обучение специалистов относительно подходов диагностики и лечения ППРС».

Несмотря на то, что метод полного излечения от первично-прогрессирующего рассеянного склероза пока не найден, у пациентов появился шанс значительно замедлить течение болезни, отсрочив инвалидизацию на годы и сохранив трудоспособность.

«О роли, которую играет в развитии заболевания один из компонентов иммунной системы — гуморальная иммунная система — известно уже более пятидесяти лет. Наличие олигоклональных иммуноглобулинов в спинномозговой жидкости пациента — важный диагностический признак, и обязательно исследование ликвора при подозрении на определенные формы РС, например, первично-прогрессирующий, — отмечает Алексей Николаевич Бойко, профессор кафедры неврологии и нейрохирургии с курсом ФУВ ЛФ ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, президент РОКИРС. — Однако только недавно был найден способ воздействовать на гуморальный иммунитет, на В-клетки, которые также обладают широким спектром иммунорегуляторной активности. Новый анти В-клеточный препарат может стать настоящим прорывом в лечении РС, в частности первично-прогрессирующего РС».

На проверку гипотезы о том, что селективное направленное воздействие на CD20-положительную B-клетку может быть эффективным подходом для пациентов с РС, у специалистов компании «Рош» ушло более десятилетия. В результате был создан новый иммунотерапевтический препарат для лечения первично-прогрессирующего рассеянного склероза, который предназначен для целевого воздействия на CD20-позитивные B-клетки, истощает их популяцию и приводит к угасанию иммунопатологического процесса, лежащего в основе развития РС.

Базовые исследования показали, что лечение с применением нового анти-В-клеточного препарата приводит к значительному уменьшению частоты рецидивов и прогрессирования инвалидизации, а также к сокращению количества очагов поврежденных нервных волокон в мозге.

Поскольку до недавнего времени эффективного лечения от первично-прогрессирующего рассеянного склероза не существовало, этот диагноз становился приговором не только для пациентов, но и для их родных и близких. Человек с РС постепенно, но неуклонно теряет работоспособность, мобильность, зрение и волю к жизни. Молодые люди с этим заболеванием вместо того, чтобы быть поддержкой для своей семьи, строить карьеру, профессионально развиваться, требуют постоянной помощи, в том числе и финансовой, со стороны семьи и общества. Поэтому эксперты выступают за внедрение в клиническую практику методов лечения, способных замедлить течение болезни и значительно продлить период активной жизни пациентов.

Исследования в области первично-прогрессирующего рассеянного склероза, регулярные обучающие мероприятия для врачей на эту тему, совершенствование методов диагностики и лечения позволят миллионам пациентов обрести надежду на полноценную жизнь даже при наличии хронического заболевания.

Ключевые слова: рассеянный склероз


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