Препарат Roche для лечения гемофилии успешно прошел испытания

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Главная / Новости медицины и фармации
22.12.2016 13:19
Препарат Roche для лечения гемофилии успешно прошел испытанияЭмицизумаб (emicizumab), разработанный для лечения гемофилии А, успешно прошел клинические исследования III фазы. Права на экспериментальное лекарственное средство принадлежат компании Roche.
В пресс-релизе компании говорится, что применение эмицизумаба приводило к статистически значимому сокращению числа эпизодов кровотечений по сравнению с контрольной группой. Всего в открытом многоцентровом клиническом исследовании приняли участие 109 пациентов (от 12 лет и старше), ранее проходившие терапию агентами обходного действия.
Осенью этого года компания Roche сообщила, что у 4 участников КИ эмицизумаба были зафиксированы серьезные побочные эффекты: у двух пациентов были отмечены тромбоэмболические осложнения, еще у двух развилась тромботическая микроангиопатия.
Эмицизумаб является биспецифичным моноклональным антителом, предназначенным для связывания факторов свертывания крови IXa и X. Лекарственное средство вводится подкожно один раз в неделю. В случае выхода эмицизумаба на рынок, ежегодные продажи лекарственного препарата могут составить около 11 млрд долларов.
Ключевые слова: Клинические исследования, Roche, гемофилия
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