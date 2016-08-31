Препарат Roche для лечения гемофилии успешно прошел испытания Эмицизумаб (emicizumab), разработанный для лечения гемофилии А, успешно прошел клинические исследования III фазы. Права на экспериментальное лекарственное средство принадлежат компании Roche.







Осенью этого года компания Roche



Эмицизумаб является биспецифичным моноклональным антителом, предназначенным для связывания факторов свертывания крови IXa и X. Лекарственное средство вводится подкожно один раз в неделю. В случае выхода эмицизумаба на рынок, ежегодные продажи лекарственного препарата могут составить около 11 млрд долларов.



Ключевые слова: Roche, гемофилия Эмицизумаб (emicizumab), разработанный для лечения гемофилии А, успешно прошел клинические исследования III фазы. Права на экспериментальное лекарственное средство принадлежат компании Roche. В пресс-релизе компании говорится , что применение эмицизумаба приводило к статистически значимому сокращению числа эпизодов кровотечений по сравнению с контрольной группой. Всего в открытом многоцентровом клиническом исследовании приняли участие 109 пациентов (от 12 лет и старше), ранее проходившие терапию агентами обходного действия.Осенью этого года компания Roche сообщила , что у 4 участников КИ эмицизумаба были зафиксированы серьезные побочные эффекты: у двух пациентов были отмечены тромбоэмболические осложнения, еще у двух развилась тромботическая микроангиопатия.Эмицизумаб является биспецифичным моноклональным антителом, предназначенным для связывания факторов свертывания крови IXa и X. Лекарственное средство вводится подкожно один раз в неделю. В случае выхода эмицизумаба на рынок, ежегодные продажи лекарственного препарата могут составить около 11 млрд долларов.Ключевые слова: Клинические исследования









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