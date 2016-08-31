ФРП при Минпромторге выделил займ на производство амоксициллина Экспертный совет Фонда развития промышленности при Минпромторге России одобрил выделение льготного займа в размере 50 млн рублей кировской компании «Авва рус» на локализацию производства антибактериального средства на основе амоксициллина в виде растворяющихся во рту таблеток. Об этом



Общая стоимость проекта составляет 620 млн рублей. Средства, предоставленные в рамках льготного займа компания планирует потратить на приобретение производственного оборудования. В первый же год работы предприятия планируется провести 100% импортозамещение российского рынка этого препарата, который в настоящее время занимают иностранные производители.



Препарат на основе амоксициллина тригидрата в виде диспергируемых входит в перечень ЖНВЛП. Амоксициллин занимает первое место по объемам продаж в количественном и третье место по объемам продаж в денежном эквиваленте среди всех антибактериальных препаратов в России. Рынок амоксициллина в РФ в 2015 году составил 2,4 млрд рублей или 20,9 млн упаковок, рост рынка составил 27%.





Ключевые слова: Минпромторг, импортозамещение Экспертный совет Фонда развития промышленности при Минпромторге России одобрил выделение льготного займа в размере 50 млн рублей кировской компании «Авва рус» на локализацию производства антибактериального средства на основе амоксициллина в виде растворяющихся во рту таблеток. Об этом сообщается на сайте министерства Общая стоимость проекта составляет 620 млн рублей. Средства, предоставленные в рамках льготного займа компания планирует потратить на приобретение производственного оборудования. В первый же год работы предприятия планируется провести 100% импортозамещение российского рынка этого препарата, который в настоящее время занимают иностранные производители.Препарат на основе амоксициллина тригидрата в виде диспергируемых входит в перечень ЖНВЛП. Амоксициллин занимает первое место по объемам продаж в количественном и третье место по объемам продаж в денежном эквиваленте среди всех антибактериальных препаратов в России. Рынок амоксициллина в РФ в 2015 году составил 2,4 млрд рублей или 20,9 млн упаковок, рост рынка составил 27%.Ключевые слова: Фонд развития промышленности









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