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 Главная / Новости медицины и фармации

21.12.2016 17:30

Правительству поручено ужесточить правила продажи спиртосодержащей продукции

Президент РФ Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам государственного регулирования в сфере производства и оборота спиртосодержащей продукции. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

В поручении прописано, что правительству РФ предстоит до 1 июля 2017 году обеспечить подготовку и внесение в законодательство РФ необходимых изменений, обеспечивающих ужесточение правил производства и оборота пищевой спиртосодержащей продукции, парфюмерно-косметической продукции, товаров бытовой химии и средств личной гигиены с объемной долей этилового спирта свыше 25 %. В поручение указано, что возможно введение лицензирования указанных видов деятельности.

Также поручено обеспечить введение обязательной маркировки спиртосодержащей продукции, производимой и реализуемой на территории РФ и ужесточение правил розничной торговли содержащими этиловый спирт ЛС для медицинского применения и ветеринарного применения. Помимо прочего по распоряжению президента предусмотрено усиление ответственности за совершение правонарушений и преступлений в сфере производства и продажи спиртосодержащей продукции.

К 31 марту будущего года кабинет министров должен подготовить предложения о внесении изменений в законодательство о налогах и сборах, предусматривающих изменение действующих ставок акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию в целях снижения спроса на суррогаты алкоголя.

В Иркутске в минувшие выходные произошло массовое отравление поддельным концентратом «Боярышник» (предназначенным для принятия ванн), содержавшим метиловый спирт. По официальным данным, погибли более 60 местных жителей, всего пострадавших – около 100 человек.

Ранее за ужесточение контроля за оборотом спиртосодержащих настоек высказался премьер-министр Дмитрий Медведев. «Хочу обратить внимание всех присутствующих на очень тяжелую проблему, которая существует с оборотом всякого рода спиртосодержащих веществ, и той трагедией, которая произошла в Иркутске (...), как в 90-е годы... Очевидно, что, помимо оказания медпомощи и создания современных условий для реабилитации и формирования здоровых привычек, необходимо обратить внимания на оборот такого рода алкоголесодержащих жидкостей», - сказал Медведев на заседании правительства.

Ключевые слова: спиртосодержащие настойки, Владимир Путин


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