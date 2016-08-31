ViiV Healthcare готова вывести на рынок комбинированный препарат против ВИЧ

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Главная / Новости медицины и фармации
21.12.2016 16:08
ViiV Healthcare готова вывести на рынок комбинированный препарат против ВИЧКомпания ViiV Healthcare, входящая в состав GlaxoSmithKline, представила убедительные результаты клинических исследований III фазы комбинированной терапии ВИЧ-инфекции. Об этом сообщает The Pharma Letter.
В исследовании была показана безопасность и эффективность перевода пациентов со сложных методов лечения, включающих три или четыре препарата, на терапию долутегравиром и рилпивирином (rilpivirine). На данный момент нигде не используются двухкомпонентые режимы лечения ВИЧ.
Как рассказали в ViiV Healthcare, заявление на регистрацию новой комбинации ЛС будет подано в контрольные органы в 2017 году. В настоящее время оба лекарственных средства доступны на рынке по отдельности.
Долутегравир был разработан GlaxoSmithKline в сотрудничестве с Pfizer и Shionogi Limited, тогда как права на рилпивирин принадлежат Janssen.
Ключевые слова: ViiV Healthcare, ВИЧ
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