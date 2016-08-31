Biogen назвала имя нового исполнительного директора

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Главная / Новости медицины и фармации
21.12.2016 14:49
Biogen назвала имя нового исполнительного директораМайкл Вунатсос (Michel Vounatsos) сменит Джорджа Скэнгоса (George Scangos) на посту исполнительного директора американской фармацевтической компании Biogen, сообщает The Pharma Letter.
К своим новым обязанностям исполнительного директора и председателя совета директоров Вунатсос приступит с 6 января 2017 года. Ранее он работал вице-президентом и главой коммерческого подразделения Biogen.
Скэнгос возглавлял Biogen на протяжении 6 лет. Под его руководством компания реформировала бизнес, увеличила прибыль и стоимость акций на бирже, отмечают в Biogen. Помимо этого за прошедшие шесть лет было выведено на рынок шесть новых продуктов, приобретены права на несколько перспективных соединений.
Об уходе Скэнгоса стало известно в июле 2016 года. Тогда в компании сообщили, что он продолжит руководить компанией до назначения своего преемника.
Ключевые слова: Biogen, назначение
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