Biogen назвала имя нового исполнительного директора Майкл Вунатсос (Michel Vounatsos) сменит Джорджа Скэнгоса (George Scangos) на посту исполнительного директора американской фармацевтической компании Biogen, сообщает



К своим новым обязанностям исполнительного директора и председателя совета директоров Вунатсос приступит с 6 января 2017 года. Ранее он работал вице-президентом и главой коммерческого подразделения Biogen.



Скэнгос возглавлял Biogen на протяжении 6 лет. Под его руководством компания реформировала бизнес, увеличила прибыль и стоимость акций на бирже, отмечают в Biogen. Помимо этого за прошедшие шесть лет было выведено на рынок шесть новых продуктов, приобретены права на несколько перспективных соединений.



Об уходе Скэнгоса стало



Ключевые слова: назначение Майкл Вунатсос (Michel Vounatsos) сменит Джорджа Скэнгоса (George Scangos) на посту исполнительного директора американской фармацевтической компании Biogen, сообщает The Pharma Letter К своим новым обязанностям исполнительного директора и председателя совета директоров Вунатсос приступит с 6 января 2017 года. Ранее он работал вице-президентом и главой коммерческого подразделения Biogen.Скэнгос возглавлял Biogen на протяжении 6 лет. Под его руководством компания реформировала бизнес, увеличила прибыль и стоимость акций на бирже, отмечают в Biogen. Помимо этого за прошедшие шесть лет было выведено на рынок шесть новых продуктов, приобретены права на несколько перспективных соединений.Об уходе Скэнгоса стало известно в июле 2016 года. Тогда в компании сообщили, что он продолжит руководить компанией до назначения своего преемника.Ключевые слова: Biogen









Последние новости



Минздраву необходимо 16 млрд рублей в год на вакцинацию от ротовируса и ветрянки Министерство здравоохранения РФ оценило затраты на программу вакцинации против ротовирусной инфекции и ветряной оспы в 16 млрд рублей в год.

Biogen выделит подразделение по лечению гемофилии в отдельную структуру Совет директоров Biogen одобрил план по выделению в отдельную компанию подразделения, специализирующегося на препаратах для пациентов с гемофилией. После отделения от материнской компании, Bioverativ станет акционерной компанией открытого типа.

Сокращение курса антибиотиков при отите оказалось нецелесообразным В журнале NEJM приведены результаты сравнительного исследования стандартной 10-дневной терапии антибиотиков при остром среднем отите у детей и сокращенного варианта лечения.

Больше всего иностранных пациентов интересует российская стоматология Российская ассоциация медицинского туризма проанализировала запросы на медуслуги, сделанные в течение 2016 года иностранными гражданами. Оказалось, что 44% иностранных пациентов приезжают в Россию за стоматологической медпомощью.