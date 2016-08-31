Фармацевтический форум стран ЕАЭС и СНГ Скидка -10 %* 8-я ежегодная конференция 28 февраля по 1 марта 2017 года.



Форум является единственной площадкой, на которой освещаются вопросы фармацевтического сектора стран СНГ. Программа форума включает важнейшие для национальных фармацевтических рынков отраслевые темы, а также полный и хорошо продуманный спектр стратегических решений.



В ПРОГРАММЕ 2017 ГОДА:



28 ФЕВРАЛЯ: специальный блок «ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЕДИНОГО РЫНКА»



• На какой стадии находится гармонизация законодательства в сфере оборота лекарств между странами ЕАЭС?

• Вопросы интеграции деятельности регуляторных органов

• Практика применения расширения регистрации в одной стране на другие страны-члены ЕАЭС

• Вопросы ценообразования и формирование ценовой политики ЛС внутри ЕАЭС - каковы перспективы формирования единой цены на препараты, производимые и обращающиеся в ЕАЭС?

• Формирование рынка государственных закупок лекарственных средств в странах, входящих в ЕАЭС. Существующие возможности для участников тендеров

• Расширенная дискуссия: Существующие вопросы и сложности, с которыми сталкивается индустрия, работая на рынке ЕАЭС и многое другое.



ПЛЮС в программе:



• АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР рынков СНГ

• БЛОК СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ ФАРМРЫНКОВ СТРАН СНГ | Обзор динамики и перспектив развития в отдельных странах СНГ. Будут представлены блоки по следующим странам: Республика Казахстан, Республика Узбекистан, Республика Беларусь, Республика Молдова, Азербайджанская Республика, Армения, Грузия, Кыргызская Республика, Туркменистан, Республика Таджикистан.

• ДИСТРИБУЦИЯ. Региональные дистрибуторы: динамики сектора, структура конкуренции, объемы бизнеса и стратегии основных игроков

• Организация круглых столов по национальным рынкам: МЕХАНИЗМЫ РЕГИСТРАЦИИ В СТРАНАХ СНГ

• Специальный фокус: ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ СЕКТОР МОНГОЛИИ.



ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДОКЛАДЧИКОВ:



• Азиза Бахшиева, генеральный директор, Авромед (Азербайджан)

• Насир Гусейнов, заведующий отделом импорта из стран СНГ, «Авромед» (Азербайджан)

• Сергей Матевосян, генеральный директор, Liqvor Pharmaceuticals (Армения)

• Вячеслав Локшин, вице-президент, Казахстан, Центральная Азия и Кавказ, Ipsen; президент, Ассоциация международных фармацевтических производителей в Республике Казахстан

• Лариса Пак, заместитель председателя Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности, Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан*** (предварительное подтверждение участия)

• Космосбек Чолпонбаев, генеральный директор, Galenpharm; председатель, Фармацевтический Союз Кыргызстана

• Батырбек Машкеев, генеральный директор, VIVA Pharm (Kазахстан)

• Эрнис Асанов, генеральный директор, AQUA MEDTEK (Кыргызстан)

• Олег Вражнов, директор по странам СНГ и Балтии, STADA Marketing

• Акоп Топчян, директор, Научный центр экспертизы лекарств и медицинских технологий Республики Армения (НЦЭЛМТ)

• Наталья Гунько, исполнительный директор, Ассоциация дистрибьюторов фармацевтической продукции, Республики Казахстан

• Полад Гаджибалаев, ведущий специалист, Центр аналитической экспертизы, Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики

• Представитель руководства, Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники Республики Казахстан

• Представитель руководства, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК)

• Представитель руководства, ТОО «СК-Фармация»

• Представитель руководства, Служба государственного надзора за фармацевтической деятельностью, Министерство здравоохранения Республики Таджикистан



С деталями программы можно ознакомиться



Читателям и подписчикам портала Remedium мы предлагаем скидку 10% от стандартной стоимости делегатского участия. Для получения скидки укажите код AS1115REM при регистрации:



Если у вас возникнут вопросы, сотрудники Института Адама Смита будут рады вам помочь. Пожалуйста, обращайтесь к Ирине Шахмуратовой по тел. +7 495 2324060, доб. 31008 или пишите на эл. адрес



*Внимание: скидка не действительна для лиц, уже зарегистрировавших своё участие в конференции и/или семинарах. Любая из скидок предоставляется только на момент регистрации и не может быть совмещена с другими предложениями по скидкам. Все скидки подлежат дополнительному рассмотрению при регистрации.





«ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФОРУМ СТРАН ЕАЭС и СНГ» пройдет в Москве в отеле «InterContinental Moscow Tverskaya» сФорум является единственной площадкой, на которой освещаются вопросы фармацевтического сектора стран СНГ. Программа форума включает важнейшие для национальных фармацевтических рынков отраслевые темы, а также полный и хорошо продуманный спектр стратегических решений.• На какой стадии находится гармонизация законодательства в сфере оборота лекарств между странами ЕАЭС?• Вопросы интеграции деятельности регуляторных органов• Практика применения расширения регистрации в одной стране на другие страны-члены ЕАЭС• Вопросы ценообразования и формирование ценовой политики ЛС внутри ЕАЭС - каковы перспективы формирования единой цены на препараты, производимые и обращающиеся в ЕАЭС?• Формирование рынка государственных закупок лекарственных средств в странах, входящих в ЕАЭС. Существующие возможности для участников тендеров• Расширенная дискуссия: Существующие вопросы и сложности, с которыми сталкивается индустрия, работая на рынке ЕАЭС и многое другое.• АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР рынков СНГ• БЛОК СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ ФАРМРЫНКОВ СТРАН СНГ | Обзор динамики и перспектив развития в отдельных странах СНГ. Будут представлены блоки по следующим странам: Республика Казахстан, Республика Узбекистан, Республика Беларусь, Республика Молдова, Азербайджанская Республика, Армения, Грузия, Кыргызская Республика, Туркменистан, Республика Таджикистан.• ДИСТРИБУЦИЯ. Региональные дистрибуторы: динамики сектора, структура конкуренции, объемы бизнеса и стратегии основных игроков• Организация круглых столов по национальным рынкам: МЕХАНИЗМЫ РЕГИСТРАЦИИ В СТРАНАХ СНГ• Специальный фокус: ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ СЕКТОР МОНГОЛИИ.• Азиза Бахшиева, генеральный директор, Авромед (Азербайджан)• Насир Гусейнов, заведующий отделом импорта из стран СНГ, «Авромед» (Азербайджан)• Сергей Матевосян, генеральный директор, Liqvor Pharmaceuticals (Армения)• Вячеслав Локшин, вице-президент, Казахстан, Центральная Азия и Кавказ, Ipsen; президент, Ассоциация международных фармацевтических производителей в Республике Казахстан• Лариса Пак, заместитель председателя Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности, Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан*** (предварительное подтверждение участия)• Космосбек Чолпонбаев, генеральный директор, Galenpharm; председатель, Фармацевтический Союз Кыргызстана• Батырбек Машкеев, генеральный директор, VIVA Pharm (Kазахстан)• Эрнис Асанов, генеральный директор, AQUA MEDTEK (Кыргызстан)• Олег Вражнов, директор по странам СНГ и Балтии, STADA Marketing• Акоп Топчян, директор, Научный центр экспертизы лекарств и медицинских технологий Республики Армения (НЦЭЛМТ)• Наталья Гунько, исполнительный директор, Ассоциация дистрибьюторов фармацевтической продукции, Республики Казахстан• Полад Гаджибалаев, ведущий специалист, Центр аналитической экспертизы, Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики• Представитель руководства, Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники Республики Казахстан• Представитель руководства, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК)• Представитель руководства, ТОО «СК-Фармация»• Представитель руководства, Служба государственного надзора за фармацевтической деятельностью, Министерство здравоохранения Республики ТаджикистанС деталями программы можно ознакомиться на сайте на сайте.Читателям и подписчикам портала Remedium мы предлагаем скидку 10% от стандартной стоимости делегатского участия. Для получения скидки укажите код AS1115REM при регистрации: http://www.cispharmaforum.com/AS1115REMrru Если у вас возникнут вопросы, сотрудники Института Адама Смита будут рады вам помочь. Пожалуйста, обращайтесь к Ирине Шахмуратовой по тел. +7 495 2324060, доб. 31008 или пишите на эл. адрес i.shakhmuratova@adamsmithconferences.com









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