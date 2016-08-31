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 Главная / Новости медицины и фармации

21.12.2016 14:35

Фармацевтический форум стран ЕАЭС и СНГ

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8-я ежегодная конференция «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФОРУМ СТРАН ЕАЭС и СНГ»  пройдет в Москве в отеле «InterContinental Moscow Tverskaya» с 28 февраля по 1 марта 2017 года.

Форум является единственной площадкой, на которой освещаются вопросы фармацевтического сектора стран СНГ. Программа форума включает важнейшие для национальных фармацевтических рынков отраслевые темы, а также полный и хорошо продуманный спектр стратегических решений.

В ПРОГРАММЕ 2017 ГОДА:
 
28 ФЕВРАЛЯ: специальный блок «ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЕДИНОГО РЫНКА»

•    На какой стадии находится гармонизация законодательства в сфере оборота лекарств между странами ЕАЭС?
•    Вопросы интеграции деятельности регуляторных органов
•    Практика применения расширения регистрации в одной стране на другие страны-члены ЕАЭС
•    Вопросы ценообразования и формирование ценовой политики ЛС внутри ЕАЭС - каковы перспективы формирования единой цены на препараты, производимые и обращающиеся в ЕАЭС?
•    Формирование рынка государственных закупок лекарственных средств в странах, входящих в ЕАЭС. Существующие возможности для участников тендеров
•    Расширенная дискуссия: Существующие вопросы и сложности, с которыми сталкивается индустрия, работая на рынке ЕАЭС и многое другое.

ПЛЮС в программе:
 
•    АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР рынков СНГ
•    БЛОК СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ НАЦИОНАЛЬНЫХ ФАРМРЫНКОВ СТРАН СНГ | Обзор динамики и перспектив развития в отдельных странах СНГ. Будут представлены блоки по следующим странам: Республика Казахстан, Республика Узбекистан, Республика Беларусь, Республика Молдова, Азербайджанская Республика, Армения, Грузия, Кыргызская Республика, Туркменистан, Республика Таджикистан.
•    ДИСТРИБУЦИЯ. Региональные дистрибуторы: динамики сектора, структура конкуренции, объемы бизнеса и стратегии основных игроков
•    Организация круглых столов по национальным рынкам: МЕХАНИЗМЫ РЕГИСТРАЦИИ В СТРАНАХ СНГ
•    Специальный фокус: ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ СЕКТОР МОНГОЛИИ.

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ДОКЛАДЧИКОВ:

•    Азиза Бахшиева, генеральный директор, Авромед (Азербайджан)
•    Насир Гусейнов, заведующий отделом импорта из стран СНГ, «Авромед» (Азербайджан)
•    Сергей Матевосян, генеральный директор, Liqvor Pharmaceuticals (Армения)
•    Вячеслав Локшин, вице-президент, Казахстан, Центральная Азия и Кавказ, Ipsen; президент, Ассоциация международных фармацевтических производителей в Республике Казахстан
•    Лариса Пак, заместитель председателя Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности, Министерство здравоохранения и социального развития Республики Казахстан*** (предварительное подтверждение участия)
•    Космосбек Чолпонбаев, генеральный директор, Galenpharm; председатель, Фармацевтический Союз Кыргызстана
•    Батырбек Машкеев, генеральный директор, VIVA Pharm (Kазахстан)
•    Эрнис Асанов, генеральный директор, AQUA MEDTEK (Кыргызстан)
•    Олег Вражнов, директор по странам СНГ и Балтии, STADA Marketing
•    Акоп Топчян, директор, Научный центр экспертизы лекарств и медицинских технологий Республики Армения (НЦЭЛМТ)
•    Наталья Гунько, исполнительный директор, Ассоциация дистрибьюторов фармацевтической продукции, Республики Казахстан
•    Полад Гаджибалаев, ведущий специалист, Центр аналитической экспертизы, Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики
•    Представитель руководства, Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники Республики Казахстан
•    Представитель руководства, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК)
•    Представитель руководства, ТОО «СК-Фармация»
•    Представитель руководства, Служба государственного надзора за фармацевтической деятельностью, Министерство здравоохранения Республики Таджикистан
 
С деталями программы можно ознакомиться на сайте на сайте.   

Читателям и подписчикам портала Remedium мы предлагаем скидку 10% от стандартной стоимости делегатского участия. Для получения скидки укажите код AS1115REM при регистрации: http://www.cispharmaforum.com/AS1115REMrru.

Если у вас возникнут вопросы, сотрудники Института Адама Смита будут рады вам помочь. Пожалуйста, обращайтесь к Ирине Шахмуратовой по тел. +7 495 2324060, доб. 31008 или пишите на эл. адрес i.shakhmuratova@adamsmithconferences.com
 
*Внимание: скидка не действительна для лиц, уже зарегистрировавших своё участие в конференции и/или семинарах. Любая из скидок предоставляется только на момент регистрации и не может быть совмещена с другими предложениями по скидкам. Все скидки подлежат дополнительному рассмотрению при регистрации.




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