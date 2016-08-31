Медицинский форум «Неделя здравоохранения в Республике Башкортостан» С 4 по 7 апреля 2017 г. в Уфе будет проходить Медицинский форум «Неделя здравоохранения в Республике Башкортостан».



Организаторами Форума выступают Правительство Республики Башкортостан, Министерство здравоохранения Республики Башкортостан, Башкирская выставочная компания. Поддержку оказывают Министерство промышленности и торговли РФ, Отделение медицинских наук РАН, Башкирский государственный медицинский университет.



В настоящее время в Республике Башкоростан реализуется долгосрочная государственная комплексная программа развития здравоохранения на 2009-2020 годы с общим объемом финансирования 353804763,2 тыс. рублей.



Тематика Форума направлена на профилактику заболеваний, популяризацию и организацию здорового образа жизни.



Особенность Медицинского Форума – это единое информационное и выставочное пространство в результате соединения экспозиции, деловой и образовательных программ, направленных как на специалистов, так и на широкий круг посетителей.



Ключевым мероприятием деловой программы станет пленарное заседание «Государственная политика в сфере здравоохранения и здорового образа жизни. Региональный аспект». Запланировано проведение более 70 научно-практических конференций, круглых столов и семинаров по таким направлениям, как медицинская профилактика, онкология, кардиология, реабилитация и другим.



К участию в Форуме приглашаются специалисты из регионов России, руководители и специалисты Министерства здравоохранения РБ, главные врачи медицинских учреждений, центров здоровья, санаториев, заместители главных врачей, представители бизнеса и другие.



На выставке будут представлены: медицинское и лабораторное оборудование и техника, изделия для врачебной практики, стоматологическое оборудование, продукция фармацевтических компаний, средства первичной медицинской помощи, оборудование и товары для реабилитации и здорового образа жизни, медицинские услуги.



Для населения будут организованы бесплатные медицинские обследования, акции направленные на профилактику заболеваний и ведение здорового образа жизни.



Приглашаем компании к сотрудничеству в рамках научно-деловой программы и выставочной экспозиции.



Ключевые слова: форум, Башкортостан С 4 по 7 апреля 2017 г. в Уфе будет проходить Медицинский форум «Неделя здравоохранения в Республике Башкортостан».Организаторами Форума выступают Правительство Республики Башкортостан, Министерство здравоохранения Республики Башкортостан, Башкирская выставочная компания. Поддержку оказывают Министерство промышленности и торговли РФ, Отделение медицинских наук РАН, Башкирский государственный медицинский университет.В настоящее время в Республике Башкоростан реализуется долгосрочная государственная комплексная программа развития здравоохранения на 2009-2020 годы с общим объемом финансирования 353804763,2 тыс. рублей.Тематика Форума направлена на профилактику заболеваний, популяризацию и организацию здорового образа жизни.Особенность Медицинского Форума – это единое информационное и выставочное пространство в результате соединения экспозиции, деловой и образовательных программ, направленных как на специалистов, так и на широкий круг посетителей.Ключевым мероприятием деловой программы станет пленарное заседание «Государственная политика в сфере здравоохранения и здорового образа жизни. Региональный аспект». Запланировано проведение более 70 научно-практических конференций, круглых столов и семинаров по таким направлениям, как медицинская профилактика, онкология, кардиология, реабилитация и другим.К участию в Форуме приглашаются специалисты из регионов России, руководители и специалисты Министерства здравоохранения РБ, главные врачи медицинских учреждений, центров здоровья, санаториев, заместители главных врачей, представители бизнеса и другие.На выставке будут представлены: медицинское и лабораторное оборудование и техника, изделия для врачебной практики, стоматологическое оборудование, продукция фармацевтических компаний, средства первичной медицинской помощи, оборудование и товары для реабилитации и здорового образа жизни, медицинские услуги.Для населения будут организованы бесплатные медицинские обследования, акции направленные на профилактику заболеваний и ведение здорового образа жизни.Приглашаем компании к сотрудничеству в рамках научно-деловой программы и выставочной экспозиции.Ключевые слова: анонс









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