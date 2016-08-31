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 Главная / Новости медицины и фармации

21.12.2016 13:44

Медицинский форум «Неделя здравоохранения в Республике Башкортостан»

С 4 по 7 апреля 2017 г. в Уфе будет проходить Медицинский форум «Неделя здравоохранения в Республике Башкортостан».

Организаторами Форума выступают Правительство Республики Башкортостан, Министерство здравоохранения Республики Башкортостан, Башкирская выставочная компания. Поддержку оказывают Министерство промышленности и торговли РФ, Отделение медицинских наук РАН, Башкирский государственный медицинский университет.

В настоящее время в Республике Башкоростан реализуется долгосрочная государственная комплексная программа развития здравоохранения на 2009-2020 годы с общим объемом финансирования 353804763,2 тыс. рублей.

Тематика Форума направлена на профилактику заболеваний, популяризацию и организацию здорового образа жизни.

Особенность Медицинского Форума – это единое информационное и выставочное пространство в результате соединения экспозиции, деловой и образовательных программ, направленных как на специалистов, так и на широкий круг посетителей.

Ключевым мероприятием деловой программы станет пленарное заседание «Государственная политика в сфере здравоохранения и здорового образа жизни. Региональный аспект». Запланировано проведение более 70 научно-практических конференций, круглых столов и семинаров по таким направлениям, как медицинская профилактика, онкология, кардиология, реабилитация и другим.

К участию в Форуме приглашаются специалисты из регионов России, руководители и специалисты Министерства здравоохранения РБ, главные врачи медицинских учреждений, центров здоровья, санаториев, заместители главных врачей, представители бизнеса и другие.

На выставке будут представлены: медицинское и лабораторное оборудование и техника, изделия для врачебной практики, стоматологическое оборудование, продукция фармацевтических компаний, средства первичной медицинской помощи, оборудование и товары для реабилитации и здорового образа жизни, медицинские услуги.

Для населения будут организованы бесплатные медицинские обследования, акции направленные на профилактику заболеваний и ведение здорового образа жизни.

Приглашаем компании к сотрудничеству в рамках научно-деловой программы и выставочной экспозиции.

Ключевые слова: анонс, форум, Башкортостан


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