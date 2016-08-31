Главная / Новости медицины и фармации Эксперты обсудили регуляторные тренды 2016 года 20 декабря 2016 г. состоялось очередное заседание РАФМ на тему «Что год грядущий нам готовит? Основные возможности и угрозы 2017 г.».



Открывая встречу, Герман Иноземцев, главный редактор газеты «Фармацевтический вестник», Сопредседатель Координационного совета РАФМ, обозначил ключевые регуляторные тренды 2016 г. Среди них – законодательные изменения, касающиеся возможности дистанционной торговли лекарствами, аккредитация фармацевтических работников, введение обязательной маркировки ЛС, обсуждение возможного расширения закона «третий лишний», вопрос возможности использовать данные клинических исследований в процессе регистрации препаратов-дженериков и др.



Важнейшим законодательным изменением 2016 года эксперты признали вопрос аккредитации фармацевтических работников. Так, Елена Неволина, Исполнительный директор Некоммерческого партнерства содействия развитию аптечной отрасли «Аптечная гильдия» и Союза «Национальная Фармацевтическая Палата» обратила внимание на высокую значимость профессиональной консультации при отпуске лекарственных препаратов и ее отличие от процесса торговли. Ее поддержала Нелли Игнатьева, исполнительный директор РААС, отметившая введение аккредитации как одно из самых знаменательных событий 2016 года.



Роза Ягудина, профессор, зав. кафедрой лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, выделила две группы ключевых изменений 2016 года и грядущего 2017 г. – это процедура определения взаимозаменяемости препаратов, одновременно с которой вводится разработка типовых инструкций к ним, а также процедура формирования перечней. Эксперт особо отметила важность создания в 2016 г. Национальной Фармацевтической Палаты, основной смысл которой заключается в оказании помощи аптечной отрасли. Кроме того, Роза Ягудина указала на проблему непрофессионализма сотрудников и предложила посвятить профессионализму 2017 г.



Участники мероприятия негативно отнеслись к давно обсуждаемой инициативе о реализации лекарств в розничных продуктовых сетях. Проект о внедрении дистанционной торговли ЛС, по словам Нелли Игнатьевой также вызывает ряд вопросов. Весьма спорной, по мнению эксперта, является и инициатива по введению акцизов на спиртосодержащую продукцию аптек.



О важности обеспечения доступности ЛС говорил в своем выступлении Генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев. Он также отметил высокую значимость проекта по созданию единого рынка лекарств на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Кроме того, эксперт высказал опасения, что для проведения запланированной в ближайшее время процедуры маркировки лекарств может оказаться недостаточно имеющихся мощностей.



Владимир Шипков, Исполнительный директор AIPM, назвал 2016 г. годом регуляторных вызовов, несмотря на которые рынок продемонстрировал устойчивость. С ним солидарна Исполнительный директор АОКИ Светлана Завидова, отметившая большую стабильность текущего года по сравнению с предыдущим.



В свою очередь Лариса Попович, директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ, представила свой взгляд с точки зрения экономики, уделив особое внимание проблемам регионов. Эксперт особо подчеркнула, что по мнению экономистов фармацевтический сектор рынка – это двигатель экономики России. По ее словам, укрепление систем здравоохранения и образования – единственный выход для страны в условиях кризиса. Она также отметила перспективность внедрения программы risk-sharing, в том числе для редких препаратов. В этом вопросе ее поддержал Владимир Шипков, отметивший, что идея внедрения процедуры risk-sharing вынашивалась на протяжении долгого времени и уже получила развитие.



Участники дискуссии сошлись во мнении, что в сложившейся экономической ситуации наиболее оптимальной формой взаимодействия могут стать консолидация и партнерство. «Давайте объединимся и дадим толчок развитию рынка» – призвал Владимир Шипков.



Ключевые слова: РАФМ 20 декабря 2016 г. состоялось очередное заседание РАФМ на тему «Что год грядущий нам готовит? Основные возможности и угрозы 2017 г.».Открывая встречу, Герман Иноземцев, главный редактор газеты «Фармацевтический вестник», Сопредседатель Координационного совета РАФМ, обозначил ключевые регуляторные тренды 2016 г. Среди них – законодательные изменения, касающиеся возможности дистанционной торговли лекарствами, аккредитация фармацевтических работников, введение обязательной маркировки ЛС, обсуждение возможного расширения закона «третий лишний», вопрос возможности использовать данные клинических исследований в процессе регистрации препаратов-дженериков и др.Важнейшим законодательным изменением 2016 года эксперты признали вопрос аккредитации фармацевтических работников. Так, Елена Неволина, Исполнительный директор Некоммерческого партнерства содействия развитию аптечной отрасли «Аптечная гильдия» и Союза «Национальная Фармацевтическая Палата» обратила внимание на высокую значимость профессиональной консультации при отпуске лекарственных препаратов и ее отличие от процесса торговли. Ее поддержала Нелли Игнатьева, исполнительный директор РААС, отметившая введение аккредитации как одно из самых знаменательных событий 2016 года.Роза Ягудина, профессор, зав. кафедрой лекарственного обеспечения и фармакоэкономики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, выделила две группы ключевых изменений 2016 года и грядущего 2017 г. – это процедура определения взаимозаменяемости препаратов, одновременно с которой вводится разработка типовых инструкций к ним, а также процедура формирования перечней. Эксперт особо отметила важность создания в 2016 г. Национальной Фармацевтической Палаты, основной смысл которой заключается в оказании помощи аптечной отрасли. Кроме того, Роза Ягудина указала на проблему непрофессионализма сотрудников и предложила посвятить профессионализму 2017 г.Участники мероприятия негативно отнеслись к давно обсуждаемой инициативе о реализации лекарств в розничных продуктовых сетях. Проект о внедрении дистанционной торговли ЛС, по словам Нелли Игнатьевой также вызывает ряд вопросов. Весьма спорной, по мнению эксперта, является и инициатива по введению акцизов на спиртосодержащую продукцию аптек.О важности обеспечения доступности ЛС говорил в своем выступлении Генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев. Он также отметил высокую значимость проекта по созданию единого рынка лекарств на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Кроме того, эксперт высказал опасения, что для проведения запланированной в ближайшее время процедуры маркировки лекарств может оказаться недостаточно имеющихся мощностей.Владимир Шипков, Исполнительный директор AIPM, назвал 2016 г. годом регуляторных вызовов, несмотря на которые рынок продемонстрировал устойчивость. С ним солидарна Исполнительный директор АОКИ Светлана Завидова, отметившая большую стабильность текущего года по сравнению с предыдущим.В свою очередь Лариса Попович, директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ, представила свой взгляд с точки зрения экономики, уделив особое внимание проблемам регионов. Эксперт особо подчеркнула, что по мнению экономистов фармацевтический сектор рынка – это двигатель экономики России. По ее словам, укрепление систем здравоохранения и образования – единственный выход для страны в условиях кризиса. Она также отметила перспективность внедрения программы risk-sharing, в том числе для редких препаратов. В этом вопросе ее поддержал Владимир Шипков, отметивший, что идея внедрения процедуры risk-sharing вынашивалась на протяжении долгого времени и уже получила развитие.Участники дискуссии сошлись во мнении, что в сложившейся экономической ситуации наиболее оптимальной формой взаимодействия могут стать консолидация и партнерство. «Давайте объединимся и дадим толчок развитию рынка» – призвал Владимир Шипков.Ключевые слова: Российский фармацевтический рынок



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