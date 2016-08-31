Allergan покупает LifeCell

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Главная / Новости медицины и фармации
21.12.2016 13:23
Allergan покупает LifeCellКомпания Allergan договорилась о приобретении подразделения компании Acelity - LifeCell – специалиста по разработке методов регенеративной медицины. Стоимость сделки составит 2,9 млрд долларов, пишет Reuters.
В этом году Allergan заключила уже 12 соглашений по приобретению активов других участников рынка лекарственных препаратов и медицинских решений. Последней стала сделка по покупке LifeCell, которая, как ожидается, будет закрыта в первой половине 2017 года.
LifeCell занимается выпуском изделий, применяемых в эстетической и реконструктивной медицине: грудные импланты и тканевые экспандеры.
Ключевые слова: Allergan, слияния и поглощения
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