Allergan покупает LifeCell Компания Allergan договорилась о приобретении подразделения компании Acelity - LifeCell – специалиста по разработке методов регенеративной медицины. Стоимость сделки составит 2,9 млрд долларов, пишет



В этом году Allergan заключила уже 12 соглашений по приобретению активов других участников рынка лекарственных препаратов и медицинских решений. Последней стала сделка по покупке LifeCell, которая, как ожидается, будет закрыта в первой половине 2017 года.



LifeCell занимается выпуском изделий, применяемых в эстетической и реконструктивной медицине: грудные импланты и тканевые экспандеры.



Ключевые слова: слияния и поглощения Компания Allergan договорилась о приобретении подразделения компании Acelity - LifeCell – специалиста по разработке методов регенеративной медицины. Стоимость сделки составит 2,9 млрд долларов, пишет Reuters В этом году Allergan заключила уже 12 соглашений по приобретению активов других участников рынка лекарственных препаратов и медицинских решений. Последней стала сделка по покупке LifeCell, которая, как ожидается, будет закрыта в первой половине 2017 года.LifeCell занимается выпуском изделий, применяемых в эстетической и реконструктивной медицине: грудные импланты и тканевые экспандеры.Ключевые слова: Allergan









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