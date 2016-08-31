Путин утвердил бюджет ФФОМС на 2017-2019 года Президент РФ Владимир Путин подписал закон о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2017 год и плановый период c 2018 по 2019 год, сообщает



Согласно документу, доходы фонда на 2017 год составят 1,7 трлн рублей, на 2018 год - 1,8 трлн рублей, на 2019 год - 2,1 трлн рублей. Расходы фонда в 2017 году предусматриваются на уровне 1,7 трлн рублей, в 2018 и 2019 годах на уровне 1,9 трлн и 2 трлн рублей соответственно.



В законе учтены предложенные ко второму чтению поправки о снижении темпов роста заработной платы работников сферы здравоохранения в регионах - с 10,6% до 5,4%.



Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что правительство приняло решение увеличить с 2019 года страховые взносы в ФОМС с 5,1% до 5,9%. При этом заместитель министра здравоохранения РФ Наталья Хорова заявляла, что повышение взноса в фонд ОМС до 5,9% с 2019 года обеспечит покрытие дефицита бюджета фонда до 2025 года, а глава ФОМС Наталья Стадченко заявляла, что повышение взносов до 5,9% дополнительно принесет фонду около 180 млрд рублей.



Ключевые слова: ФФОМС Президент РФ Владимир Путин подписал закон о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2017 год и плановый период c 2018 по 2019 год, сообщает ТАСС Согласно документу, доходы фонда на 2017 год составят 1,7 трлн рублей, на 2018 год - 1,8 трлн рублей, на 2019 год - 2,1 трлн рублей. Расходы фонда в 2017 году предусматриваются на уровне 1,7 трлн рублей, в 2018 и 2019 годах на уровне 1,9 трлн и 2 трлн рублей соответственно.В законе учтены предложенные ко второму чтению поправки о снижении темпов роста заработной платы работников сферы здравоохранения в регионах - с 10,6% до 5,4%.Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что правительство приняло решение увеличить с 2019 года страховые взносы в ФОМС с 5,1% до 5,9%. При этом заместитель министра здравоохранения РФ Наталья Хорова заявляла, что повышение взноса в фонд ОМС до 5,9% с 2019 года обеспечит покрытие дефицита бюджета фонда до 2025 года, а глава ФОМС Наталья Стадченко заявляла, что повышение взносов до 5,9% дополнительно принесет фонду около 180 млрд рублей.Ключевые слова: Владимир Путин









Последние новости



Минздраву необходимо 16 млрд рублей в год на вакцинацию от ротовируса и ветрянки Министерство здравоохранения РФ оценило затраты на программу вакцинации против ротовирусной инфекции и ветряной оспы в 16 млрд рублей в год.

Biogen выделит подразделение по лечению гемофилии в отдельную структуру Совет директоров Biogen одобрил план по выделению в отдельную компанию подразделения, специализирующегося на препаратах для пациентов с гемофилией. После отделения от материнской компании, Bioverativ станет акционерной компанией открытого типа.

Сокращение курса антибиотиков при отите оказалось нецелесообразным В журнале NEJM приведены результаты сравнительного исследования стандартной 10-дневной терапии антибиотиков при остром среднем отите у детей и сокращенного варианта лечения.

Больше всего иностранных пациентов интересует российская стоматология Российская ассоциация медицинского туризма проанализировала запросы на медуслуги, сделанные в течение 2016 года иностранными гражданами. Оказалось, что 44% иностранных пациентов приезжают в Россию за стоматологической медпомощью.