Путин утвердил бюджет ФФОМС на 2017-2019 года

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21.12.2016 12:11
Путин утвердил бюджет ФФОМС на 2017-2019 годаПрезидент РФ Владимир Путин подписал закон о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2017 год и плановый период c 2018 по 2019 год, сообщает ТАСС.
Согласно документу, доходы фонда на 2017 год составят 1,7 трлн рублей, на 2018 год - 1,8 трлн рублей, на 2019 год - 2,1 трлн рублей. Расходы фонда в 2017 году предусматриваются на уровне 1,7 трлн рублей, в 2018 и 2019 годах на уровне 1,9 трлн и 2 трлн рублей соответственно.
В законе учтены предложенные ко второму чтению поправки о снижении темпов роста заработной платы работников сферы здравоохранения в регионах - с 10,6% до 5,4%.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что правительство приняло решение увеличить с 2019 года страховые взносы в ФОМС с 5,1% до 5,9%. При этом заместитель министра здравоохранения РФ Наталья Хорова заявляла, что повышение взноса в фонд ОМС до 5,9% с 2019 года обеспечит покрытие дефицита бюджета фонда до 2025 года, а глава ФОМС Наталья Стадченко заявляла, что повышение взносов до 5,9% дополнительно принесет фонду около 180 млрд рублей.
Ключевые слова: Владимир Путин, ФФОМС
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