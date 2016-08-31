Проект строительства корпуса НМХЦ имени Н.И. Пирогова одобрен

Главгосэкспертиза России рассмотрела проект этапа завершения строительства лечебно-диагностического корпуса Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова в Москве.



Изучив представленные после внесения изменений материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки.



По итогам рассмотрения Главгосэкспертизой России выданы положительные заключения.



Основной целью строительства лечебно-диагностического корпуса Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова Минздрава России стало объединение всех наиболее современных технологий оказания помощи пациентам с сосудистой патологией.



Например, в приемном отделении лечебно-диагностического корпуса предусмотрены собственный операционный блок, в том числе «гибридная» операционная, которую можно трансформировать для проведения открытого и эндоваскулярного вмешательства, а также шоковая палата, реанимация и все виды диагностического оборудования для неотложной диагностики.



По словам президента и основателя центра, академика Российской академии медицинских наук Юрия Шевченко, в России нет аналога подобному корпусу «замкнутого цикла» для оказания срочной медицинской помощи пациентам, страдающим болезнями сосудов.



Завершающий этап строительства, проект которого рассмотрен Главгосэкспертизой России, предусматривает возведение надземного перехода из поликлиники в лечебно-диагностический корпус: здание из шести сегментов, объединенных в одну ломаную кривую, будет построено над проезжей частью пересечения Нижней Первомайской и 15-й Парковой улиц. Семь его опор спроектированы так, чтобы под ними могли свободно проезжать грузовые и легковые автомобили.