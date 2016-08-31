ФАС начала аннулировать цены на дорогие лекарства

21.12.2016 11:14
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
31.08.2016
КЦ "Выбор" Химик-аналитик ОКК
Поиск лекарств
|
Главная / Новости медицины и фармации
21.12.2016 11:14
ФАС начала аннулировать цены на дорогие лекарстваФедеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ отменила решение о согласовании предельных отпускных цен на дорогостоящие лекарственные препараты, зарегистрированные в России по завышенным ценам, сообщается на сайте регулятора.
Отмена касается индийского лекарственного препарата Иматиниб (МНН иматиниб). По данным ФАС, стоимость препарата оказалась завышена в России в результате предоставления заявителем недостоверных данных о ценах в стране производства – Индии. Оказалось, что данный препарат в Индии стоит почти в 10 раз ниже, чем указал производитель.
«Антимонопольная служба отменяет решение о согласовании цены препарата Иматиниб на основании пункта 25 Правил, введенных постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2015 года № 979. Согласно Правилам, Министерству здравоохранения РФ надлежит отменить решение о государственной регистрации предельной отпускной цены производителя на этот лекарственный препарат и исключить зарегистрированную предельную отпускную цену из государственного реестра», - заявили в ведомстве.
Начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев, рассказал, что в ходе расследования ФАС был выявлен целый ряд дорогостоящих препаратов, зарегистрированных в России по завышенным ценам. В итоге почти все производители снизили цены до минимального уровня в референтных странах, а в отношении компаний, отказавших соблюдать требования правительственного постановления о регистрации цен, ФАС России была вынуждена отменить соответствующие решения о согласовании завышенных цен.
Ключевые слова: ФАС
Последние новости
|
Мероприятия
Подписка
Подписка
Реклама
Для смартфона
Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.