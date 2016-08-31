Инновационные технологии в эндокринологии
Уважаемые коллеги!
1-4 марта 2017 года состоится III Всероссийский эндокринологический конгресс с международным участием «Инновационные технологии в эндокринологии»
Организаторами Конгресса выступают ведущие экспертные организации по профилю «Эндокринология»:
ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава России
Общественная организация «Российская ассоциация эндокринологов»
Конгресс проводится при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и входит в план научно-практических мероприятий Минздрава России на 2017 год.
Конгресс будет аккредитован в соответствии с требованиями к образовательным мероприятиям и рекомендациями Координационного совета по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования (НМО) Минздрава России.
КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ:
Онлайн-регистрация: открыта до 01 февраля 2017г.
Регистрация на месте:
1 марта 2017 года - с 09:00 до 18:00
2 марта 2017 года - с 08:00 до 17:00
3 марта 2017 года - с 08:00 до 17:00
Начало приёма тезисов: открыто.
Окончание приёма тезисов: 23 января 2017 года.
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: 2500 человек
Программа Конгресса представляет интерес для специалистов в области эндокринологии, терапии, бариатрии, геронтологии, педиатрии и детской эндокринологии, травматологии, ортопедии, ревматологии, нефрологии, гинекологии, хирургии.
Формат организации Конгресса включает проведение пленарных лекций, научных заседаний и симпозиумов, круглых столов, научно-практических школ с разбором клинических случаев и мастер - классов, ведущих отечественных и зарубежных экспертов, демонстрации новейших информационных технологий.
Программа III Всероссийского эндокринологического конгресса с международным участием «Инновационные технологии в эндокринологии» аккредитована в соответствии с требованиями к образовательным мероприятиям и рекомендациями Координационного совета по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования (НМО) Минздрава России.
Работу Конгресса сопровождает выставка ведущих отечественных и зарубежных фирм, производящих лекарственные средства, изделия медицинского назначения, медицинскую литературу и периодические специализированные издания.
Полная информация о мероприятии и формах участия размещена на сайте www.rae-org.ru
Будем рады видеть вас участниками III Всероссийского эндокринологического конгресса с международным участием «Инновационные технологии в эндокринологии». До встречи!
С уважением, ОРГКОМИТЕТ
Тел: 8(495)668-20-79, доб. 3320-3326