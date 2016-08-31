Инновационные технологии в эндокринологии

Уважаемые коллеги!



1-4 марта 2017 года состоится III Всероссийский эндокринологический конгресс с международным участием «Инновационные технологии в эндокринологии»

Организаторами Конгресса выступают ведущие экспертные организации по профилю «Эндокринология»:



ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава России

Общественная организация «Российская ассоциация эндокринологов»



Конгресс проводится при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и входит в план научно-практических мероприятий Минздрава России на 2017 год.



Конгресс будет аккредитован в соответствии с требованиями к образовательным мероприятиям и рекомендациями Координационного совета по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования (НМО) Минздрава России.



КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ:



Онлайн-регистрация: открыта до 01 февраля 2017г.

Регистрация на месте:

1 марта 2017 года - с 09:00 до 18:00

2 марта 2017 года - с 08:00 до 17:00

3 марта 2017 года - с 08:00 до 17:00



Начало приёма тезисов: открыто.

Окончание приёма тезисов: 23 января 2017 года.



КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ: 2500 человек



Программа Конгресса представляет интерес для специалистов в области эндокринологии, терапии, бариатрии, геронтологии, педиатрии и детской эндокринологии, травматологии, ортопедии, ревматологии, нефрологии, гинекологии, хирургии.



Формат организации Конгресса включает проведение пленарных лекций, научных заседаний и симпозиумов, круглых столов, научно-практических школ с разбором клинических случаев и мастер - классов, ведущих отечественных и зарубежных экспертов, демонстрации новейших информационных технологий.



Программа III Всероссийского эндокринологического конгресса с международным участием «Инновационные технологии в эндокринологии» аккредитована в соответствии с требованиями к образовательным мероприятиям и рекомендациями Координационного совета по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования (НМО) Минздрава России.

Работу Конгресса сопровождает выставка ведущих отечественных и зарубежных фирм, производящих лекарственные средства, изделия медицинского назначения, медицинскую литературу и периодические специализированные издания.



Полная информация о мероприятии и формах участия размещена на сайте www.rae-org.ru



Будем рады видеть вас участниками III Всероссийского эндокринологического конгресса с международным участием «Инновационные технологии в эндокринологии». До встречи!



С уважением, ОРГКОМИТЕТ

Тел: 8(495)668-20-79, доб. 3320-3326

