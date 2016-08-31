«Биокад» вложит 3 млрд рублей в новый завод

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Главная / Новости медицины и фармации
20.12.2016 15:40
«Биокад» вложит 3 млрд рублей в новый заводРоссийский производитель лекарственных препаратов «Биокад» планирует инвестировать 3 млрд рублей в строительство завода в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Об этом рассказал в ходе инвестиционного совета губернатор Георгий Полтавченко, пишет Interfax.
«Компания Биокад планирует построить второй завод в Петербурге, в Пушкинском районе. Инвестиции 3 млрд рублей, что позволит создать около 2 тыс. новых рабочих мест», - сказал он.
Ранее сообщалось, что проект предполагает строительство фармацевтического комплекса по выпуску лекарственных средств, применяемых для лечения заболеваний в области онкологии, неврологии, гематологии, аутоимунных расстройств.
Ожидается, что строительство комплекса будет завершено в 2017 году, монтаж и пусконаладка оборудования намечены на 2019 год. До 2021 года компания «Биокад» планирует вложить 11,7 млрд рублей в разработку лекарств и проведение клинических исследований.
Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) при Минпромторге РФ одобрил выделение ЗАО «Биокад» займа в размере 300 млн рублей для реализации проекта по расширению производства лекарств в особой экономической зоне (ОЭЗ).
Ключевые слова: BIOCAD, Санкт-Петербург
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