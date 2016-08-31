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 Главная / Новости медицины и фармации

20.12.2016 14:05

Генпрокуратура поддержала инициативу об уголовной ответственности за нападение на медиков

Генпрокуратура России поддерживает законопроект Минздрава о введении уголовной ответственности за посягательство на жизнь и здоровье медицинских работников, прежде всего сотрудников скорой помощи, заявил замначальника Управления Генпрокуратуры по надзору за исполнением законов Георгий Авагумян.

«В настоящее время назрела необходимость предусмотреть в УК РФ отдельную норму, предусматривающую ответственность за оскорбление и нападение на медицинских работников, выполняющих обязанности по оказанию медицинской помощи», — приводит слова Авагумяна РИА Новости.

Он подчеркнул, что норма должна распространяться и на средний медицинский персонал, и на санитаров, и на водителей автомобилей скорой помощи.

В октябре этого года Минздрав подготовил законопроект, приравнивающий работников скорой помощи к сотрудникам полиции. Согласно документу, посягательство на жизнь медицинского работника, в связи с осуществлением профессиональных обязанностей по оказанию медицинской помощи — наказывается лишением свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет, либо пожизненным лишением свободы, говорится в документе.

В случае если поправки будут приняты, насилие, не опасное для жизни, или угроза насилия в отношении врача скорой помощи будут грозить тюремным сроком до 5 лет, а применение опасного для жизни насилия — до 10 лет заключения.

Документ не внесен в Госдуму, поэтому до внесения в нижнюю палату парламента проект закона может быть скорректирован.

Ключевые слова: Минздрав, Генпрокуратура, скорая помощь


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