Российские лаборатории по кори и краснухе получили сертификаты ВОЗ

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20.12.2016 13:08
Российские лаборатории по кори и краснухе получили сертификаты ВОЗВсемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела аккредитацию 10 лабораторий России. Организации по лабораторным исследования кори и краснухи получили соответствующие сертификаты на 2017 году, говорится на сайте Минздрава РФ.
«Аккредитованные ВОЗ референс-лаборатории по кори и краснухе играют ведущую роль в мониторинге процесса по элиминации заболеваний не только в стране, но и в целом в Европейском регионе», - подчеркивают в ведомстве.
По данным Роспотребнадзора за январь-октябрь 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. в России зарегистрировано снижение заболеваемости корью – в 9,7 раза. В 2015 году по сравнению с 2014 годом отмечается снижение заболеваемости корью в 5,7 раза.
Корь является одной из ведущих причин детской смертности, вызывая ежегодно в мире около 240 000 летальных исходов. Краснуха – это инфекция, вызывающая появление кожной сыпи. В детском возрасте болезнь обычно протекает в легкой форме. Однако заражение невакцинированной женщины на ранней стадии беременности может вызывать тяжелые, а иногда смертельные осложнения для плода.
Ключевые слова: ВОЗ, Минздрав, аккредитация лабораторий, корь, краснуха
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